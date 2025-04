Mateos negocia un acuerdo con el PSOE para sacar adelante sus presupuestos en Cáceres

El Gobierno local del PP centra el objetivo para sacar adelante las cuentas municipales de 2025. Vox ya no es ese «socio prioritario» al ... que se refería Rafael Mateos cuando anunció, en septiembre de 2023, los motivos por lo que esa había sido la formación elegida para entrar en el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. «Hay que dar normalidad a la situación. Vamos a llegar a acuerdos que serán beneficiosos para la ciudad», explicó entonces el alcalde. Ahora negocia con el PSOE para cerrar un acuerdo que permita aprobar el presupuesto, eso sí, con la abstención de los concejales socialistas, en ningún caso con su voto favorable, según ha reseñado en alguna ocasión la portavoz socialista, Belén Fernández.

De momento, las cuentas del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ya están sobre la mesa. Se llevarán al Consejo Rector del organismo autónomo el próximo viernes. Su aprobación será el paso previo a la convocatoria de la Comisión de Economía en la que se votarán antes de ir a un pleno extraordinario. PP y PSOE tienen buena sintonía, a priori, pero hay que ver cómo afecta el desencuentro en la negociación del presupuesto regional de las últimas horas.

El grupo socialista «sigue trabajando y hablando con el equipo de Gobierno, intentando cambiar el presupuesto», confirma Belén Fernández

El IMAS dispondrá de algo más de cuatro millones el próximo ejercicio. La cifra apenas difiere del curso anterior, pero el reparto introduce cambios. Puede que no sean sustanciales en el montante de las partidas, sí lo son en su filosofía. Las ayudas a la natalidad, una iniciativa que partió de Vox para dar su apoyo al presupuesto de 2024, sufren un tijeretazo. Se recortan hasta la mitad para quedarse en 50.000 euros. También se elimina en las subvenciones nominativas la ayuda a Red Madre. El PSOE había trazado una línea roja en el apoyo municipal a entidades antiabortistas. En el departamento de Asuntos Sociales se vislumbra el cambio. También se incrementan un 37 por cientos las subvenciones en libre concurrencia en el área de la mujer y LGTBI. En 2025, si se aprueba el presupuesto, llegarán a 37.000 euros.

PSOE: «Nada cerrado»

No hay nada cerrado, no se ha suscrito ningún acuerdo todavía, pero la negociación ya está abierta. Lo reconoce la propia Belén Fernández. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y secretaria general de los socialistas cacereños no lanza balones fuera. Admite que hay conversaciones con un objetivo: «Intentando cambiar el presupuesto municipal». Para ello, el PP debe atender las propuestas de ese cambio.

«Son conocidas y se basan en las necesidades que demanda la ciudadanía cacereña», aclara. Frente a ello, considera que Vox está utilizando como excusa ese acercamiento del PP al PSOE. «Está esgrimiendo este argumento desde que, según dicen, no fueron tenidas en cuenta unas propuestas que no han detallado», recuerda. «En este momento, con la situación en la Junta de Extremadura, necesitan reforzar ese argumento», sugiere Fernández. En el momento de hacer este análisis no se conocía la ruptura de las conversaciones para llegar a un acuerdo en las cuentas autonómicas entre PP y PSOE.

Un 37% suben las ayudas en el área de la mujer y LGTBI y se abre una partida para ayudas al alquiler de 50.000 euros

La portavoz socialista, al contrario que hace solo unas semanas, cuando parecía que la negociación no era tan fluida como se sugería desde el Ejecutivo local, subraya que su grupo «sigue trabajando y hablando con el equipo de Gobierno, intentando cambiar el presupuesto» con iniciativas que recoge su programa.

Propuestas

En la carpeta de trabajo, en las últimas semanas, han aparecido cuestiones como la implicación del Ayuntamiento con un plan de vivienda para favorecer el acceso a la misma a los cacereños, mejoras en el transporte con el refuerzo de la línea 8, la gratuidad del bus para los mayores de 65 años o la eliminación de subvenciones directas a entidades como Red Madre por su condición de 'antiabortistas'. Justo lo contrario de lo que proclama Vox.

4 Millones de euros Es el presupuesto del IMAS para 2025. Son exactamente 4.021.989 euros, 35.000 euros menos que el previsto en 2024. El presupuesto definitivo de 2024 llegó luego a 5,1 millones. La partida más elevada es para la ayuda a domicilio, 1,5 millones. Cáritas recibe 20.000 euros más (120.000) para el centro de transeúntes. No aparece Red Madre en las subvenciones nominativas.

En el anteproyecto que el Gobierno presentó públicamente en diciembre ya se recogían propuestas de toda la oposición, según han destacado tanto el alcalde como el portavoz municipal, Ángel Orgaz. Ahora algunas de las que partían de Vox, como las ayudas a la natalidad, se recortan de forma sustancial. En 2024 eran 100.000 euros. Incluso se propuso un aumento por parte de Eduardo Gutiérrez, portavoz de la formación de Santiago Abascal. No es ese el único detalle significativo en forma de guiño al PSOE. Las subvenciones nominativas, las que se dan 'a dedo', sumaban más de 311.000 euros en 2024. Ahora se quedan en 200.000.

También se reservan 15.000 euros para la Fundación del Secretariado Gitano dentro de un programa de igualdad para la mujer. Red Madre pierde sus 10.000 euros y Feafes sus 15.000 para salud mental.

Las subvenciones en libre concurrencia en el área de la mujer para los colectivos LGTBI pasan de 27.000 a 37.000 euros. La ayuda a domicilio suma una cifra similar, con algo más de un millón y medio frente a los 1,49 millones de 2024. Otra novedad son las ayudas al alquiler. Se reservan 50.000 euros. Pese a estas modificaciones, algunas en clave socialista, Belén Fernández remarca a HOY que «a día de hoy siguen las conversaciones y no hay un acuerdo cerrado».