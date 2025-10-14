El PSOE renuncia a sentarse a negociar los presupuestos municipales de Cáceres

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha anunciado que su grupo no se sentará a negociar los presupuestos municipales para ... 2026 a causa de los incumplimientos del Gobierno local tras los acuerdos adoptados para este ejercicio, que llevaron a la abstención de los socialistas y a facilitar que el PP sacara adelante sus cuentas en minoría.

Fernández ha dicho este martes, en una rueda de prensa recogida por Europa Press, que sigue a la espera de que se le proporcione un informe del grado de cumplimiento de las medidas que se incluyeron en ese acuerdo, ya que no se han llevado a cabo la mayoría de ellas, por lo que no volverá a participar de lo que ha calificado una «pantomima» del Ejecutivo local para conseguir «titulares vacíos».

«Pedimos que se nos enviara un informe del grado de ejecución del acuerdo presupuestario para decidir si realmente el trabajo que se hace desde nuestro grupo municipal para cubrir las necesidades de los cacereños se está llevando a cabo», ha explicado Fernández, que ha añadido que el PSOE quiere saber si ese trabajo es de verdad un trabajo de utilidad para la ciudadanía cacereña o «es un trabajo que lo único que hace es regalarle un titular al equipo de Gobierno».

Ante eso, ha incidido en que el grupo municipal socialista «no va a trabajar ni va a dedicar su esfuerzo para regalarle un titular vacío al equipo de gobierno».

Políticas útiles

«Si realmente es para poner en marcha políticas que benefician la vida de los cacereños y las cacereñas, nosotros nos hubiéramos sentado a hablar otra vez sin ningún problema. Pero la evidencia está clara. Y es que aquellas políticas que pusimos sobre la mesa para sacar adelante un acuerdo presupuestario en 2025 están incumplidas y, por tanto, no han supuesto un beneficio en la vida de los cacereños y cacereñas», ha sentenciado.

A este respecto se ha referido a medidas que se incluían en el acuerdo del presente ejercicio en el ámbito de las políticas de vivienda, «un problema que ahora mismo afecta de una manera muy principal a toda la sociedad española y a la cacereña también, puesto que hay que recordar que Cáceres sigue siendo la capital de provincia que más ha incrementado y más ha encarecido el precio del alquiler».

Fernández ha recordado que se ha puesto en marcha, desde el IMAS, una línea de ayudas al alquiler para dar una solución temporal a este problema, pero no se ha cumplido el acuerdo para la reforma de las viviendas municipales para su puesta en alquiler asequible, la adquisición del edificio de Trinitarias o la elaboración del plan municipal de vivienda y suelo.

Con respecto a las dos primeras, a la rehabilitación de las viviendas municipales y a la adquisición del edificio de Trinitarias, el PSOE ha preguntado, tanto en la Comisión de Urbanismo como en la Comisión de Economía, en qué punto están estas dos medidas. Sobre la rehabilitación de viviendas «no hay respuesta» por lo que «no están en disposición de ponerla en marcha».

Y con respecto a la adquisición del edificio de Trinitarias, la respuesta dada por el gobierno local es que esta acción se vinculaba presupuestariamente a la venta de una parcela para conseguir fondos y no se ha producido esa entrada de fondos en las arcas municipales.

Ángel Orgaz El portavoz del PP achaca la actitud de los socialistas la «necesidad de ganarse la confianza de su secretario autonómico»

El concejal de Economía y portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha afeado por su parte al PSOE que se cierre a la negociación de los presupuestos sin que hayan siquiera empezado los encuentros entre el Gobierno local y los grupos municipales. «Creo que el grupo municipal socialista lo que tiene es una necesidad de ganarse la confianza de su secretario general autonómico», ha criticado Orgaz en una rueda de prensa a preguntas de los medios sobre este asunto.

El portavoz ha ironizado con que «para sentarse en una mesa tienes que haber sido convocado» y, «la portavoz socialista todavía no ha sido convocada». Respecto al grado de cumplimiento del actual acuerdo, Orgaz ha dicho que Fernández «bien sabe y bien conoce cuál es el grado de cumplimiento, o debería saberlo, y en qué actuaciones está trabajando», ya que se han puesto en marcha medidas como las bonificaciones del autobús urbano o las ayudas al alquiler.