El PSOE reclama un proceso participativo «auténtico» para Virgen de la Montaña

El grupo municipal socialista reclamó ayer al equipo de Gobierno de Cáceres la apertura de «un auténtico proceso» de participación ciudadana para definir, de ... forma consensuada, el futuro de la avenida Virgen de la Montaña.

Los socialistas insisten en que dicho proceso debe desarrollarse conforme al reglamento de Participación Ciudadana y contar con la implicación de vecinos, comerciantes y colectivos afectados por la remodelación de esta vía emblemática de la ciudad, según manifestaron durante la comisión de Urbanismo celebrada ayer.

La portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, subrayó que, a pesar de que el alcalde, Rafael Mateos, anunció un proceso participativo, «se ha incumplido el artículo 59.2 del reglamento», el cual establece claramente las fases necesarias para considerar un proceso como tal.

«Los procesos participativos contemplan tres fases: una de información, otra de debate y propuesta ciudadana, y una última de devolución de resultados. Aquí no se ha cumplido ninguna de ellas. Lo que se ha abierto es simplemente el trámite legal de exposición pública, sin posibilidad de debate real ni evaluación técnica previa», expuso Fernández.

Por ello, criticó que el Ayuntamiento «esté recurriendo a una política de hechos consumados, presentando la remodelación de la avenida como un proyecto cerrado, sin planificación ni transparencia, y sin informes técnicos que respalden la decisión adoptada».

La portavoz también lamentó que el equipo de Gobierno haya rechazado la petición del PSOE de iniciar el proceso participativo alegando que «el proceso ya fue el resultado electoral».

«Recordamos al señor Mateos que no gobierna con mayoría absoluta, y que la mayoría de la ciudadanía cacereña no votó a su partido. Además, puede haber votantes del PP que no estén de acuerdo con una actuación que se ha decidido de forma unilateral, sin diálogo ni escucha activa, como establece el reglamento aprobado por todos los grupos».