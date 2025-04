Tras pasar las últimas dos legislaturas en la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Morales (Cedillo, 1963) regresa, ahora como presidente, a la Diputación de Cáceres, ... donde transcurrieron 16 años de su vida política entre 1999 y 2015. El desembarco del también secretario provincial del PSOE busca capitalizar al máximo el único altavoz institucional potente que le queda al partido en Cáceres después de perder en las elecciones del 28-M las principales alcaldías y la Junta de Extremadura.

–Vuelve como presidente a la Diputación donde pasó buena parte de su vida política. ¿Es un sueño cumplido?

–En política yo siempre tuve dos grandes ilusiones desde que empecé como concejal en mi pueblo, en Cedillo: ser diputado en Cortes o ser presidente de la Diputación. A la Diputación llegué en 1999 como diputado de a pie y fue una legislatura convulsa, con el cese de Pilar Merchán, a la que yo siempre apoyé, y todos los líos internos que hubo. Me mantuve con Antonio Caperote y luego ya entró Juan Andrés Tovar, con el que estuve hasta 2011, cuando el PSOE perdió las elecciones y el partido me pidió que me quedara como portavoz en la oposición. En 2015 recuperamos la Diputación, propusimos a Charo Cordero y yo me fui a la Asamblea.

–¿Por qué da el paso ahora de regresar como presidente?

–Una vez que hemos perdido las elecciones autonómicas nos planteamos que era necesario reforzar políticamente la Diputación, y los compañeros y compañeras por unanimidad han entendido que yo podía hacer ese papel, como secretario general provincial.

–Carlos Carlos dijo qué él estaba dispuesto a seguir como presidente si se lo pedía el partido. ¿Por qué no se lo ha pedido?

-Cuando muere Charo Cordero [en diciembre de 2020], lamentablemente, teníamos que tomar una decisión. Había varias propuestas encima de la mesa y yo entendí que Carlos Carlos, que era el vicepresidente primero y ya se había hecho cargo durante la baja de Charo, pues le correspondía a él. Le pedimos que continuara, pero para acabar la legislatura de Charo. Nunca se planteó ir más allá, porque Carlos nunca vino para ser presidente de la Diputación. La presidenta era Charo, y a pesar de que estuvo muy enferma siempre la mantuvimos hasta que falleció.

Equipo de gobierno

–¿Qué criterios va a seguir para formar el núcleo duro del equipo que gobernará la Diputación?

–Evidentemente, que haya una equidad entre sexos. Después quiero que en los puestos principales haya más concejales que alcaldes, porque los alcaldes tienen que dedicarse principalmente a gestionar sus municipios. En todo caso esperaré a que las credenciales de los 15 estén emitidas por las juntas electorales, para después empezar ya a hablar con los compañeros. La toma se posesión será en los últimos días este mes o los primeros de julio, así que no hay prisa.

–¿Por qué no hay concejales de Cáceres y Plasencia en cargos de responsabilidad?

–Porque yo no tengo claro que las ciudades en las que la Diputación no es competente tengan que tener responsabilidad política en la institución. Es uno de los temas que he planteado y he escuchado la opinión de los compañeros. Las diputaciones provinciales están destinadas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y tengo dudas de que sea políticamente lógico que haya diputados con responsabilidad de gobierno que sean concejales de ciudades grandes. Nosotros podemos colaborar con Cáceres y Plasencia para solucionar algunos problemas, como el servicio de bomberos o el reciente arreglo de la plaza de toros de Cáceres, pero sin perder de vista que nuestro objetivo primordial son los municipios, y más cuanto más pequeños. Es lo que hizo Charo Cordero y yo contemplo hacer lo mismo.

–¿Cree que la población en general sabe lo que hacen las diputaciones?

–No, para nada, y esa es una de las labores que tenemos en mente, trasladar a la ciudadanía la importancia de las diputaciones, porque lamentablemente no se valoran dentro del maremagnum de administraciones públicas que hay en este país. Hace un tiempo en nuestro propio partido hubo un debate sobre la supresión de las Diputaciones. Eso es una barbaridad. La inmensa mayoría de los pueblos de la provincia de Cáceres no llegan a mil habitantes y ni siquiera tienen capacidad para sostener un secretario-interventor, o algo tan fundamental como garantizar el agua potable y la gestión de los residuos. No tienen técnicos, ni abogados, ni urbanistas, ni psicólogos..., dependen para todo eso de la Diputación.

–¿Para todos igual? Siempre se ha lanzado sobre la Diputación la sospecha de un trato diferente a los pueblos en función del partido que los gobierna.

–Por mi experiencia yo puedo hablar desde el gobierno y desde la oposición. Nosotros sufrimos mucho en los cuatro años de gobierno del PP, y puedo decir que hubo un trato desigual entre los municipios del PP y del PSOE.

–Al PSOE se ha acusado de hacer lo mismo por parte del PP.

–Que nos den pruebas. Cuando hemos estado en el gobierno hemos recibido algunas quejas de compañeros de partido precisamente porque se trata a todo el mundo igual. La ciudadanía vota a quien quiere y hay que respetar a todos por igual, porque de lo contrario tú no castigas al alcalde o a la alcaldesa, sino a la población.

–¿Va a ser un problema para usted gobernar la Diputación con la capital de la provincia y la Junta de Extremadura en manos del PP?

–Entiendo que no. Tenemos la mano tendida y todo lo que sea bueno para la provincia de Cáceres lo vamos a apoyar. Cuando estuve en la oposición detecté un trato desigual, y como viví eso voy a intentar que no pase.

–¿Qué necesidades urgentes tienen los pueblos cacereños?

–A bote pronto, garantizar que todo el mundo tiene agua potable, porque hay mucha escasez en algunos sitios y vienen tiempos duros en ese sentido. Urbanísticamente hay que buscar el modo de que las normas no sean un corsé que impidan construir cualquier tipo de casa o instalación que beneficie al pueblo. Hay que potenciar el atractivo turístico en algunas zonas, y facilitar a los promotores privados que sigan invirtiendo. Hay que garantizar que los chavales y chavalas que viven en pueblos como el mío, a 50 kilómetros de ida y otros 50 de vuelta, puedan estudiar aunque no tengan capacidad económica. Que no se concentren recursos en unos sitios en detrimento de otros. Sigue habiendo muchas deficiencias en fibra óptica para el teletrabajo.

Distribución de recursos

–Hay una corriente del municipalismo que defiende, no ese reparto equitativo, sino concentrar los recursos en los municipios que ya cuentan con una masa crítica de población y una actividad económica suficientes para salir adelante. ¿Está de acuerdo?

–Yo no. Es un modelo que el PP lleva tiempo implantando en Castilla y León, donde hay pueblos que están desapareciendo. Aquí la política de la Junta con el apoyo de las diputaciones ha sido intentar que todo el mundo pueda vivir donde quiera a pesar del coste económico que tiene eso. Otra cosa es que haya que racionalizar determinadas cuestiones. Si hay tres pueblos de 300 habitantes en un radio de 15 kilómetros, a lo mejor no es razonable hacer un polideportivo en cada uno de ellos, sino hacerlo en uno y en otro poner otra cosa que sea complementaria.

–¿Los próximos cuatro años en la Diputación serán la despedida política de Miguel Ángel Morales?

–Yo he dicho, y lo reitero, que no voy a volver a ser candidato a la secretaría provincial del PSOE. Empecé en 2012 con el partido destrozado, gané unas primarias con César Ramos, luego otras con Rafa Pacheco, y luego unas terceras en las el que el partido me apoyó por unanimidad, igual que ahora. En principio seguiré de secretario hasta 2025 y después, cuando acabe el mandato en la Diputación, tendré ya 64 años y estaré donde el partido me diga. Si me voy a mi casa, lo haré orgullosísimo.