El PSOE de Cáceres vuelve a afrontar unas primarias casi 13 años después

El PSOE cacereño regresa al pasado. Afronta un proceso de primarias con el que, en principio, no se contaba, porque a pesar de los movimientos ... con reuniones de última hora y cruce de mensajes entre determinada militancia, eran pocas las personas que daban por hecho que saldría un rival para la actual secretaria general, Belén Fernández. «Ganas de enredar», lo definía un veterano de la Plaza de Noruega (sede de los socialistas en la capital). Sin embargo, finalmente habrá que votar entre dos candidatos en la asamblea convocada para este jueves. Esa situación no se daba desde hace casi 13 años.

En 2012, Vicente Valle, fundador del sindicato FSP-UGT en la provincia, fue elegido en asamblea con el 61 por ciento de los votos. Se impuso a la lista alternativa que lideraban Enrique Pérez y el exconcejal Miguel López. Curiosamente, ninguno de los dos forma ya parte del partido.

La sorpresa tiene nombre y apellidos ahora: José Antonio Romero Macarrilla. Es de Cáceres y ejerce como docente, con plaza en el IES Vía de la Plata de Casar de Cáceres y como profesor en la Facultad de Formación del Profesorado y en Derecho.

Quienes le conocen destacan su perfil profesional. Estuvo en la Ejecutiva de Vicente Valle, el hombre que dio el relevo en 2017 a Belén Fernández. Entonces, la actual concejala fue elegida casi por aclamación. No hizo falta ni confrontar sensibilidades ni proyectos. «El PSOE sale más unido que nunca», dijo entonces Fernández. Ahora mantiene un discurso similar y lo hace sobre la base de que en las reuniones internas o en las propias asambleas no han surgido voces que le permitan observar lo contrario. Este es el principal reproche que hace a su compañero y ahora rival por la dirección del PSOE.

En sus primeras valoraciones, Romero Macarrilla alude al descenso en la participación que se da en el partido. «La actual dirección hace mucho seguidismo. Hay que hacer una llamada a la participación, hacer política en la calle y dar la voz a los militantes», han sido sus primeras valoraciones. Asegura que quiere un PSOE 'nuevo', que permita visualizar el cambio, un partido, afirma, «abierto e inclusivo». «El mío no es un proyecto personalista. Quiero que la gente participe más y se integre», ha reseñado sobre la caída hasta un 10 por ciento de la presencia en las asambleas.

Belén Fernández elude la polémica, y sugiere que la elección de la nueva Ejecutiva local debe servir de refuerzo, para dar ejemplo de democracia interna. Pero no se resiste a responder a ese primer apunte que ha hecho Romero Macarrilla:«Es absolutamente legítimo que un compañero se presente a un proceso interno, nadie lo ha cuestionado en ningún caso. Ponerlo en duda no me parece oportuno», resume. Fernández, que apenas unos minutos antes, el sábado por la mañana, afirmaba no tener noticias de un posible segundo candidato, admite que siempre puede haber un cierto descontento en sectores del partido, pese a lo cual «la Agrupación está absolutamente sólida y fuerte», opina.

Sin embargo, aclara sobre ese supuesto descontento que «cuando no te gusta cómo se construye un proyecto político o cuando crees que puedes aportar otra forma de hacer las cosas, se suele hacer en los espacios internos y ninguna de estas circunstancias se ha expresado en estos últimos ocho años, ya no te digo ni siquiera en los últimos meses, en los órganos de participación del partido». Considera que las afirmaciones de su rival no tienen consistencia: «El compañero José Antonio o algunas personas que van con él en su equipo o que van a ir ahí con él en su equipo, tampoco lo han hecho, tampoco han participado. Por tanto, me cuesta creer, o no sé muy bien en base a qué, hace estas afirmaciones cuando esa participación que pide no ha sido recíproca».

Incide en que «la Agrupación está sólida, fuerte. Sembrar dudas sobre eso solamente perjudica al partido» y más si se hace fuera de los foros internos. Un ejemplo sólido es, según Fernández, que la Agrupación de Cáceres es «casi la única o de las poquísimas que está incrementando su militancia». Eso apunta a «un proyecto político que se lleva trabajando mucho tiempo, con mucho cariño, con mucha participación» y que espera que sea refrendado este jueves en la asamblea

Romero Macarrilla ha hablado de «seguidismo» en la actual dirección y cree que se debe volver a hacer política a pie de calle. Aunque él lo niega, fuentes del partido vinculan su candidatura al actual secretario general regional, Miguel Ángel Gallardo y a la influencia de la senadora Maribel Moreno Duque. No en vano, algunos militantes con puestos de visibilidad y que apostaron sin dudar por Gallardo frente a Esther Gutiérrez como Narciso Martín han expresado su apoyo a Romero Macarrilla en redes al hablar de un «currículo impecable» y una trayectoria «envidiable». Permitirá «poner en marcha un nuevo proyecto de partido», añade.

«Parece que viene de la mano de los gallardistas de la ciudad, pero seguramente se van a unir otras sensibilidades. Desde la marcha de Salaya hay una crisis de liderazgo», abundan otras fuentes consultadas.

También hay versiones que aluden a una «contienda entre miembros de la misma familia de origen», en alusión a la FSP. En todo caso, el PSOE vuelve a situaciones que hace tiempo no se veían.Con batalla electoral interna, como cuando Valle superó a Pérez Romero o cuando Luis Salaya ganó por solo tres votos a Fernando Solís en 2015 como candidato a alcalde. El PSOE se enfrenta a sí mismo. Y lo hace, además, en la frialdad de la oposición municipal.