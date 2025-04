José Antonio Romero Macarrilla, el docente que plantará batalla a Belén Fernández para liderar el PSOE de Cáceres

Cacereño, del Espíritu Santo, tiene 55 años y se dedica a la docencia y a la investigación. Es José Antonio Romero Macarrilla, el segundo ... candidato a la Secretaría general del PSOE en Cáceres tras el anuncio de la actual líder local, Belén Fernández, de que se postulaba para renovar su mandato. Los militantes están llamados a votar el próximo día 10 en la sala Malinche del complejo cultural San Francisco. Romero Macarrilla hará oficial su propuesta «entre el lunes y el martes». Apunta que la misma viene avalada por un grupo de compañeros que le han animado, ya que considera que la Agrupación Local necesita una renovación.

«La actual dirección hace mucho seguidismo. Hay que hacer una llamada a la participación, hacer política en la calle y dar la voz a los militantes», subraya. Niega que sea el candidato oficialista de Miguel Ángel Gallardo, que precisamente este sábado ha visitado el encuentro de oportunidades del mundo rural, Jato, que se celebra en Cáceres. De hecho, Romero Macarrilla, al contrario que hizo Belén Fernández, asegura que no ha llamado previamente ni a Gallardo, secretario regional, ni al secretario del PSOE provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, para adelantarles que se presentaría. «No vengo de la mano de Gallardo, de nadie. Solo de un grupo de compañeros militantes que me han animado a dar el paso», añade. «Existe una necesidad de cambio en el partido. Quiero un PSOE abierto e inclusivo. El mío no es un proyecto personalista. Quiero que la gente participe más y se integre», propone.

En este sentido, señala que el censo actual es «un gran misterio» y calcula que será unos 400 afiliados los que tengan derecho a voto. En todo caso, confía en contar con los apoyos necesarios.

Afirma que no es el candidato de Gallardo, al que no ha comunicado que se vaya a presentar

«Es el momento de dar un paso al frente, no de quedarse parado», insiste este profesor e investigador docente que reprocha a la actual dirección del PSOE que no se esté dando voz a la militancia lo que, insiste, ha rebajado la participación. «La asistencia a las asambleas ha caído un 10 por ciento», concluye.

Profesor

José Antonio Romero Macarrilla es profesor asociado de la Facultad de formación del profesorado, y pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación en Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. También es profesor en la Facultad de Derecho y tiene plaza por oposición en Educación Secundaria y Bachillerato, da clases en el instituto Vía de la Plata de Casar de Cáceres.

En el PSOE local se destaca su perfil profesional pero también su implicación, un «profesional contrastado» del que se recuerda que ya estuvo en la Ejecutiva del anterior secretario general y antecesor de Belén Fernández, Vicente Valle. «Parece que vamos a asistir a una contienda entre miembros de la misma familia de origen», reseñan las mismas fuentes en referencia a la Federación de Servicios Públicos de UGT, de enorme peso histórico en el PSOE cacereño.

Belén Fernández ha expresado su voluntad integradora y ha venido insistiendo estos días en que el partido se encuentra tranquilo y en buena situación interna para afrontar los retos electorales que tiene. También ha recordado que en esta elección se funciona con listas cerradas, por lo que si hay batalla, el perdedor y su equipo se quedarán fuera. La solución, el próximo jueves.