El PSOE de Cáceres reprocha a Rafael Mateos haber sido el único alcalde ausente durante los incendios

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha reprochado al alcalde, Rafael Mateos, que haya sido el único ... regidor municipal de la provincia que ha estado ausente durante los incendios que han afectado a sus localidades.

«Ha pasado un verano ausente, sin ningún tipo de plan. Es llamativo que su ausencia haya sido de tal calado que ni siquiera haya estado en esta ciudad cuando los incendios estaban quemando el término municipal», ha criticado la portavoz socialista, quien ha recordado que este verano el fuego ha afectado a «muchas hectáreas» del término municipal de Cáceres, donde ha habido que desalojar a varios vecinos de urbanizaciones periféricas.

Fernández ha recalcado que «probablemente pueda ser el único alcalde de la provincia que no está en su municipio mientras las llamas y los incendios estaban asolando Cáceres». «No solamente no ha estado, sino que ni siquiera ha tenido la más mínima deferencia de carácter institucional de poder informar a la oposición de las medidas que se estaban adoptando», ha añadido en una rueda de prensa este jueves como motivo del arranque del curso político.

A este respecto ha explicado que fue ella quien se puso en contacto con el alcalde «para decirle que sabíamos que estaban produciendo desalojos, que se estaba quemando el término municipal de Cáceres y que estábamos a disposición para lo que necesitara». «Pero esa llamada la tuvimos que hacer nosotros porque el alcalde no tuvo ni siquiera la deferencia de hacer una llamada de cortesía institucional», ha insistido.

«El balance que hacemos del verano es profundamente negativo, y no lo decimos solo nosotros: lo dicen los datos, lo dice el sector cultural y turístico, y lo dice la ciudadanía que ha sufrido un abandono evidente por parte del equipo de Gobierno de Rafa Mateos», apunta la portavoz, que ha insistido en el «caos circulatorio» en la ciudad a causa de las obras.

Fernández ha dicho además que hay un «abandono generalizado» en el mantenimiento de la ciudad, y que para verlo «basta con dar un paseo por nuestros barrios para ver aceras levantadas, alcorques vacíos, parques descuidados, cucarachas y, especialmente, unas piscinas públicas en un estado lamentable justo en pleno verano, cuando más se necesitan».

«Vergüenza» cultural

En materia cultural, califica estos meses estivales como «una vergüenza, «con un verano culturalmente muerto, con solo cuatro actuaciones de pequeño formato, mal anunciadas, sin planificación, y con una asistencia mínima, y tenemos que agradecer a la Diputación de Cáceres lo más destacado en materia cultural en el verano cacereño, que han sido los conciertos del Pedrilla».

El turismo ha sido otro, en opinión, otro de los grandes damnificados «como consecuencia de una ciudad que pierde atractivo», ya que según los datos INE Cáceres ha perdido un 20 % en pernoctaciones con respecto a 2024. «Un golpe brutal a hoteles, apartamentos, taxis, comercios, hostelería…, y las consecuencias ya son visibles: solo en los últimos meses han cerrado al menos seis establecimientos consolidados del sector hostelero, algunos con años de trayectoria y valor simbólico en la ciudad», ha indicado. «Solo en términos económicos, estamos hablando de una pérdida cercana a los cinco millones de euros», ha subrayado.

Avenida Virgen de la Montaña

Sobre la reforma de la avenida Virgen de la Montaña, ha criticado que «enlugar de abrir un verdadero proceso participativo, el alcalde lo ha convertido en una pantomima». Fernández se ha referido a las declaraciones de Mateos, quien «ha dicho textualmente que no habrá marcha atrás, que solo se tendrán en cuenta propuestas de tipo técnico y que el proyecto está como está diseñado», por lo que se pregunta «¿para qué convocan un proceso participativo si ya han decidido ignorar a las organizaciones, vecinos y vecinas que defienden el bulevar, la vegetación, y un modelo más sostenible de ciudad?».

Respecto a la vivienda, el PSOE lamenta que «no hay ni una sola medida concreta, y esto supone un incumplimiento flagrante del acuerdo presupuestario que el equipo de gobierno firmó con nuestro grupo municipal, porque no sabemos nada del Plan de Vivienda y suelo, del edificio de las Trinitarias, la reforma de viviendas municipales, la ordenanza de apartamentos turísticos o las ayudas del IMAS».