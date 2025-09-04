HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Belén Fernández con otros concejales del PSOE este jueves. HOY

El PSOE de Cáceres reprocha a Rafael Mateos haber sido el único alcalde ausente durante los incendios

La portavoz socialista critica en el arranque del curso político que el Ayuntamiento cacereño «ha estado cerrado por vacaciones» este verano

R. H.

Cáceres

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:20

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha reprochado al alcalde, Rafael Mateos, que haya sido el único ... regidor municipal de la provincia que ha estado ausente durante los incendios que han afectado a sus localidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  4. 4 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  5. 5

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  6. 6 Un hombre se autolesiona con un cuchillo en la comisaría de Cáceres
  7. 7

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  8. 8

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  9. 9 Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento
  10. 10 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE de Cáceres reprocha a Rafael Mateos haber sido el único alcalde ausente durante los incendios

El PSOE de Cáceres reprocha a Rafael Mateos haber sido el único alcalde ausente durante los incendios