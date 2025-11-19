El PSOE de Cáceres pide explicaciones sobre la deuda del promotor de las atracciones navideñas

El PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres pide explicaciones al alcalde, Rafael Mateos, sobre el proceso de regularización de la deuda que el grupo ... A. García Camisón mantiene con el Consistorio. Se trata del grupo que está detrás de algunas atracciones navideñas como el poblado que se instalará en la Plaza Mayor o las casetas colocadas estos días en el parque de Gloria Fuertes, junto a los cacharritos, según se especifica desde el grupo municipal socialista.

En este sentido su portavoz, Belén Fernández, denunció este martes «la falta de transparencia y de información del equipo de gobierno» en este tema, pese a las reiteradas preguntas formuladas por los socialistas.

«Ante la ausencia de respuesta a nuestras múltiples peticiones, registramos el pasado 11 de noviembre una solicitud formal para conocer la situación. Por ley están obligados a responder en un plazo máximo de cinco días y, a día de hoy, seguimos sin contestación», manifestó durante una rueda de prensa.

La portavoz socialista recordó que las actas de la junta de gobierno recogen la necesidad de determinar si es aplicable la teoría del levantamiento del velo, que contempla la posible creación de nuevas empresas para eludir responsabilidades económicas de sociedades anteriores. «El Oargt (organismo autónomo de recaudación) ha concedido un calendario de pagos para la regularización de la deuda, cuyo cumplimiento debe ser supervisado rigurosamente para esclarecer si podría existir un fraude de evasión», insistió Fernández al tiempo que detalló que el Consistorio está otorgando nuevas concesiones al grupo A. García Camisón, como el poblado navideño o las casetas de Gloria Fuertes.

«No es que no nos guste la Navidad —insistió la portavoz—. Lo que no nos gusta es la mala utilización del dinero público. Y lo que sí queremos es garantizar que los recursos municipales se destinan a actuaciones que responden al interés general», dijo.

Hay que recordar que la deuda contraída con el Ayuntamiento impidió al empresario montar el año pasado la pista de hielo de la Plaza Mayor, aunque sí la instaló durante los años precedentes. En 2024 esta misma empresa logró autorización para varias atracciones infantiles en la zona baja del Paseo de Cánovas, que ya están de nuevo en marcha de cara a la campaña navideña de 2025.

Por otro lado, Fernández avanzó que en el pleno de este jueves presentará una moción para la aplicación inmediata del Plan de Gestión, Recuperación Turística e Impulso de los Servicios Públicos en la Ciudad Monumental ante la bajada del turismo.