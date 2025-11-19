HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Belén Fernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres. HOY

El PSOE de Cáceres pide explicaciones sobre la deuda del promotor de las atracciones navideñas

Denuncia «falta de transparencia» del equipo de gobierno en relación al proceso de regularización de los impagos del grupo A. García Camisón

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:53

El PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres pide explicaciones al alcalde, Rafael Mateos, sobre el proceso de regularización de la deuda que el grupo ... A. García Camisón mantiene con el Consistorio. Se trata del grupo que está detrás de algunas atracciones navideñas como el poblado que se instalará en la Plaza Mayor o las casetas colocadas estos días en el parque de Gloria Fuertes, junto a los cacharritos, según se especifica desde el grupo municipal socialista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

