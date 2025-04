El proyecto del parking del parque del Príncipe de Cáceres debe entregarse esta semana

El proyecto para ejecutar la ampliación del parking en superficie del Parque del Príncipe debe estar redactado y entregado al Ayuntamiento esta misma semana. ... El alcalde, Rafael Mateos, firmó el contrato de la adjudicación por 919.600 euros el pasado 22 de enero. El gerente de la UTE (unión temporal de empresas) Aglosan-Boymosa lo había hecho tres días antes, el 19 de enero. En las condiciones establecidas aparece un primer plazo de 60 días para entregar ese proyecto con los detalles del mismo. Ello supone que el viernes como muy tarde debería estar. El concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, lo asumió ayer lunes al término de la Junta de Gobierno, aunque al igual que su compañero, el edil de Economía y portavoz, Ángel Orgaz, admite que el Gobierno local está pendiente de una probable judicialización del caso, ante la oposición vecinal y el recurso presentado por la asociación conservacionista Adenex. El Ayuntamiento teme que una medida cautelar pueda suponer la paralización de los trabajos si estos se inician, a la espera de que el Contencioso-Administrativo se pronuncie sobre el fondo del asunto.

El caso del parking se alarga. Primero porque justo después de firmarse el contrato, en enero, el alcalde dijo que no le gustaba y que consultaría la posibilidad de renunciar a la obra si no se perdía el dinero de los fondos europeos. Como no hay garantías de que ello sea así, el Consistorio ha optado por seguir adelante, pero a las oposición de los vecinos se suma la de Adenex y grupos como Unidas Podemos (UP).

Unidas Podemos reclama que se pare la ampliación del aparcamiento mientras el caso siga abierto en el Juzgado

Esta formación reclama la «paralización de la ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe mientras esté judicializado». El próximo jueves llevará una moción al pleno en la que propone esa medida para una iniciativa que genera «rechazo social y con efectos negativos para el patrimonio verde y económico de la ciudad». «Fue concebido a espaldas de la ciudadanía», afirma el grupo que lidera Consolación López Balset. De momento, se está supervisando en el Contencioso-Administrativo número 2 el recurso presentado por Adenex.

El problema es que los plazos corren y en el contrato firmado con la empresa se incluye una primera fecha para entregar el proyecto. Termina el viernes. El concejal portavoz avanzó ayer que el alcalde, Rafael Mateos, abordará esta misma semana el asunto del parking con la adjudicataria. Su representante confirmó a HOY el pasado 20 de febrero que nadie del Ayuntamiento se había dirigido a ellos.

«Es un proyecto que no nos gusta. Lo hemos heredado del anterior Gobierno. Nos hubiera gustado una solución de consenso y que se escuchase a todas las partes afectadas, en especial a los vecinos. Es una cantidad importante y eso nos obliga a que finalmente haya que tomar esta decisión», explica Ángel Orgaz. Para el edil portavoz se trata de un ejemplo más de la «herencia» recibida del PSOE: «No somos de mirar atrás pero hay asuntos como la obra de la muralla o éste que no dejan de sorprender cómo se han gestionado. Sin consenso y sin contar con la participación vecinal. Es un proyecto impuesto por el anterior Gobierno».

Plazas

De momento, el aparcamiento no se descarta, para no perder el dinero, a la espera de una posible decisión judicial. Adenex, debe razonar ahora su recurso en los juzgados y los vecinos han recogido más de 1.100 firmas contra la ampliación de este parking en una zona verde. Incorporaría 178 plazas nuevas al actual. La iniciativa se incluye en el convenio suscrito con la Junta de Extremadura y que también da cabida a otro aparcamiento en superficie entre Ronda de la Pizarra y Pierre de Coubertin.

Ese contrato se lo ha adjudicado Construcciones Hidráulicas y Viales por 636.000 euros. Se formalizó el pasado martes 12 de marzo y el plazo es de seis meses. La obra arrancará en las próximas semanas.