El Ayuntamiento de Cáceres seguirá adelante con la ampliación del parking del Parque del Príncipe

La ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe de Cáceres suma un nuevo capítulo. La última noticia sobre esta controvertida actuación es que sí ... se ejecutará tal y como estaba planificada, según anunció este martes por sorpresa el alcalde, Rafael Mateos.

Mateos comunicó que el equipo de Gobierno ha decidido seguir adelante con las obras para no perder los fondos europeos destinados a esta actuación, que ascienden a casi un millón de euros procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia-Next Generation.

El alcalde recordó que se ha intentado destinar ese dinero a otra intervención ante las quejas de los vecinos de la zona, que no comparten la decisión de perder un área verde para ampliar un aparcamiento y además denuncian que la obra es ilegal, pero al final se ha tenido que optar por seguir con el proyecto porque la subvención no se podía derivar hacia otra actuación, tras constatar este aspecto con la Junta.

«En la actual corporación hemos intentado estudiar la posibilidad de destinar esos recursos a otra actuación diferente, pero se nos dice que no es posible y que, por lo tanto, se hace esa actuación o no se hace nada. Y la decisión que hemos tomado, por lo tanto, es seguir para adelante. En el día de ayer –por el lunes–, he comunicado a los servicios técnicos y a la empresa que el proyecto sigue para adelante», avanzó el regidor cacereño.

Mateos recordó que este proyecto viene del anterior equipo de Gobierno y que el actual ejecutivo local no comparte la idea de «sacrificar zonas verdes para convertirlas en parking de coches», por lo que si le hubiera correspondido tomar esa decisión inicial se hubiera planteado otra alternativa, pero «es una decisión que ya viene tomada de la anterior corporación», insistió.

La redacción del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación del Parque del Príncipe se adjudicaron a final del año pasado a la UTE (unión temporal de empresas) Aglosán Boymosa, por un presupuesto de 919.600 euros (760.000 euros sin impuestos). Pero, de momento, no han llegado a arrancar.

Cronología

El proyecto no tardó en suscitar las críticas y el recelo vecinal. Daniel Puerta inició a título particular una campaña contra esta obra con recogida de firmas incluida. Y Cáceres Verde se sumó a la lucha. Ahora esta oposición se engloba bajo el movimiento ciudadano denominado Defensa del parque, que mantiene que la actuación es ilegal al convertir en un espacio protegido en un aparcamiento. Y, además, sostiene que la intervención tiene algunas características que no son compatibles con la financiación de los fondos Next Generation.

El colectivo mantuvo una reunión con varios concejales del equipo de Gobierno en el que expuso sus argumentos. Poco después, el pasado 8 de febrero, el alcalde anunció que el Ayuntamiento renunciaba a la obra, siempre que no se perdiera el dinero. «No compartimos que los parkings disuasorios se hagan a costa de la merma de zonas verdes», afirmó entonces el alcalde. El primer edil también anunció que se compensaría a la empresa adjudicataria de los trabajos.

Tras conocer las últimas noticias, el movimiento ciudadano Defensa del Parque emplaza a un comunicado para dar su opinión.

Demanda de Adenex

La asociación conservacionista Adenex presentó el pasado 15 de enero ante los juzgados de Cáceres una demanda de recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Cáceres de fecha 15 de noviembre de 2023, por la que el alcalde de Cáceres aprobó la redacción del proyecto y ejecución de obras de ampliación del aparcamiento en superficie del Parque del Príncipe de Cáceres.

En la actualidad Adenex está a la espera de presentar los fundamentos del recurso, que se basan en el hecho de que el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres clasifica estos terrenos como zona verde, y de acuerdo con el mismo PGM, además de zonas ajardinadas y arboladas se permiten en este tipo de clasificación instalaciones de uso deportivo o cultural sin edificación así como edificaciones de mantenimiento, quioscos de música, prensa o suministros de bebidas con una edificabilidad limitada.

En ningún momento, según la asociación, se contempla en el PGM la compatibilidad de las zonas verdes con el uso para un gran aparcamiento de vehículos. Hace años (2006) cuando se construyó el aparcamiento en superficie en ese mismo lugar esta asociación entendió que podía considerarse como unas instalaciones auxiliares del propio parque y necesarias para su uso cotidiano por los ciudadanos.

«Pero el proyecto de aparcamiento actual prevé un gran aparcamiento disuasorio, cuyo objeto es la mejora del tráfico y la movilidad de la ciudad en general, no del parque, y esa función de gran aparcamiento disuasorio no parece compatible con una zona verde», informa Adenex en un comunicado.

El alcalde de Cáceres se mostró este martes tranquilo. Defendió que «desde el punto de vista jurídico» el anterior equipo de Gobierno «tomó las decisiones correctas». «Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, entiendo que no debería haber ninguna contradicción», señaló en referencia a la denuncia presentada por el colectivo conservacionista. Y, a continuación, indicó se que aportará toda la documentación del proyecto para defender la posición del Ayuntamiento de Cáceres ante este recurso.

La asociación Cáceres Verde, por su parte, lamentó la decisión de seguir adelante con el parking, exigió la «paralización definitiva» del proyecto y anunció «cuantas medidas estén en su mano» para impedir que se lleve a cabo una obra que, según consideran, incumple la legalidad.