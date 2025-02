Propietarios de Vegas del Mocho en Cáceres dan por seguro el traslado del mercado al parking

Los vendedores: «A la Mejostilla no vamos ni gratis»

Los vendedores también se muestran tranquilos. Creen que la pelota está en el tejado del Ayuntamiento. Esperan a que la administración mueva ficha. «Anunciaron el aparcamiento y nos dijeron que nos sentaríamos a la semana siguiente con los planos. No hemos vuelto a saber nada. Todo depende del Ayuntamiento. Nosotros tenemos claro que no nos iremos a la Mejostilla ni siquiera gratis. En Vegas del Mocho estamos bien», recuerda Julián Cruz. El presidente de Acaex, la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura, incide en que a día de hoy las únicas opciones que barajan son seguir en Vegas del Mocho o salir al Parque del Príncipe. Casa Plata no les disgusta, pero también allí los vecinos se han manifestado en la calle para decir no al mercadillo cerca de sus casas. «Nos gusta el Parque del Príncipe, aunque no tenemos claro que todos los puestos entren allí», afirmaba hace solo unas semanas Domingo Gil, tesorero de Acaex. El Ayuntamiento ya había respondido cuando aludió a un «espacio, de 1.000 metros longitudinales y una anchura de 13», que según su versión «cuenta con las condiciones técnicas para instalar tanto los puestos como para facilitar el estacionamiento de los vehículos de los vendedores». El problema ha sido la durísima respuesta vecinal, hasta el punto de que el presidente del colectivo cree que con el mercado en el aparcamiento lo que ahora es un parque se convertirá en un lugar «ruidoso y contaminado». Consultado ayer sobre este asunto, el Ejecutivo local no respondió a este diario.