«La Madrila no aguanta más esta situación» El portavoz vecinal denuncia que con el mercado el Parque del Príncipe será un lugar «ruidoso y contaminado», pero el expediente sigue adelante para el traslado

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 17 de octubre 2024, 13:51 Comenta Compartir

Los vecinos de la Madrila han tomado la palabra esta mañana en el pleno municipal de Cáceres para cuestionar de nuevo el traslado al ... aparcamiento del Parque del Príncipe del mercadillo de los miércoles, al que se oponen de forma frontal. «La Madrila no se lo merece. No aguantamos más esta situación», ha denunciado en el turno de intervención de colectivos ciudadanos Francisco de Borja Gutiérrez, presidente de la asociación Peña del Cura. No cree que el Parque del Príncipe sea el lugar idóneo para ubicar allí los puestos de los vendedores ambulantes y ha vaticinado que se convertirá en un lugar «ruidoso y contaminado».

En una intervención muy dura contra la gestión municipal de este asunto, el dirigente vecinal ha remarcado que no hablaba en nombre propio sino en representación de un barrio que suma este problema a otros que ya duran décadas y ha citado «ruidos, olores, ratas, pésima accesibilidad, ni un paso de peatones, una plaza de Albatros en la que los vehículos invaden espacios...». Pese a estas quejas, la posición del Gobierno no sufre cambios. El alcalde, Rafael Mateos, ha confirmado que el expediente sigue adelante para lo que sería un traslado provisional, ya que el definitivo requiere de condiciones concretas. Ha mencionado que el plazo rondaría entre 18 y 24 meses, en un lugar con las condiciones urbanísticas adecuadas y una inversión de un millón de euros. El problema, ha incidido Mateos, es que el mercado debe salir ya de Vegas del Mocho, puesto que lleva demasiado tiempo allí y está bloqueando el desarrollo de nuevas promociones de suelo con el consiguiente perjuicio a los propietarios del suelo. «Es un debate abierto. No venimos a escondernos, sino a tomar decisiones. Lo fácil sería dejar el mercado donde esta, pero estamos para decidir», ha insistido el regidor. Francisco de Borja Gutiérrez le ha reprochado que se tome la decisión sin hablar con los afectados, pero Mateos ha aclarado que ha hablado con la Agrupación vecinal, además de comerciantes, empresarios y los ambulantes. «Me he reunido con dos federaciones de asociaciones. Me reúno con quien entiendo que tiene legitimidad, vendedores, asociación de comerciantes... Nos trasladan puntos de vista proclives a que el mercado se celebre no en la periferia sino en una ubicación céntrica. Lo dice el sector empresarial», ha zanjado el alcalde. Parking, no el parque Mateos ha puntualizado que el mercado iría a un parking, no al parque y ha hablado de un traslado «momentáneo, temporal y provisional». «La ciudad debe buscar una ubicación definitiva. Requiere tiempo y dinero», señala. Los contactos y conversaciones se intensificarán en las próximas semanas, pero el representante de los vecinos ha preguntado: «¿Dónde está la mesa de la Madrila? ¿Por qué no nos convocan?». «Peligra el parque del Príncipe, con pérdida de biodiversidad y habrá más contaminación» Francisco de Borja Gutiérrez Presidnete vecinal de La Madrila-Peña del Cura «El parque del Príncipe se ve amenazado por un proyecto que transforma un pulmón verde. Hay una ola de indignación. Al menos 2.500 vecinos afectados. Nos transmiten su pesar. Peligra el parque, con pérdida de biodiversidad y habrá más contaminación. La tala de árboles que se lleva a cabo afecta. Hemos contado al menos cinco pinos ya. Se va a destruir el equilibrio ecológico», critica Francisco de Borja Gutiérrez, que ha preguntado por los informes en los que se basa el Ayuntamiento. «¿A quién se le ha ocurrido? ¿Qué estudios han hecho? ¿Con quienes han contado? ¿Qué les han prometido? Craso error, señor alcalde. La falta de previsión se nota. Clara improvisación. Han salido al paso», ha concluido. Rafael Mateos ha rechazado que se haya ofrecido nada a cambio de ese traslado y ha incidido en que la decisión final a la propuesta que haga el Gobierno se deberá votar en pleno.

