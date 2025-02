Propietarios de Arropez, en Cáceres, solicitan legalizar casi un centenar de casas de campo

«Es suelo no urbanizable y así seguirá»

«Hay unas 90 propiedades. Hay más allí e intentaremos que se vayan sumando durante el procedimiento para que sea una unidad entera lo que se regularice. Empezamos con unas 60 en la zona sur y 30 en la norte más pegada al cerro», explica el arquitecto del proyecto, Juan Antonio Álvarez.

Los propietarios asumen el coste de los trabajos técnicos necesarios, pero no plantearán al Ayuntamiento que se haga cargo del mantenimiento. Ya tienen, aseguran, luz, agua y saneamiento en sus casas a través de fosas sépticas. Según esto, el proceso no tendrían impacto en las arcas municipales. «No es una urbanización es un asentamiento rústico irregular, es decir, son casas en el campo. Aunque estén 100 juntas. Muchas edificaciones ya estaban antes del PGM y de que eso fuera ZEPA. Se ha hecho la vista gorda como en Santa Bárbara. Se llaman urbanizaciones y no lo son. Es suelo no urbanizable y así seguirá. No pasa a ser suelo urbanizable ni urbano», abunda el arquitecto que impulsa el cambio con los afectados.

«Es una oportunidad. Queremos seguir pagando los impuestos y ser legales», relatan los propietarios. «Tenemos agua y luz y está cerquita, a 10 minutos de Cáceres. Pagamos IBI y todo», afirma Manuel Fernández, que tiene una zona edificada de unos 1.500 metros en una parcela de algo más de tres hectáreas. Paga cada año unos 200 euros de IBI. Asegura que se ha gastado mucho dinero en mejorar aquello, con desbroces anuales y mantenimiento que costea con sus medios.

Para Puerto López vivir en Arropez es un lujo al que no está dispuesta renunciar pero quiere que sea con todos los papeles en regla. «Vivo en plena naturaleza. Cada día subo al cerro donde irá la estatua de Buda», se despide con la esperanza de que el cambio urbanístico le permita, al fin, legalizar su casa.