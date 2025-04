La estatua gigante de buda en el monte Arropé de Cáceres recibe el visto bueno ambiental

La instalación de una estatuta gigante de buda, de 47 metros de altura, en el monte Arropé de Cáceres, ha recibido el visto bueno ambiental. ... La Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad​ de la Junta de Extremadura, Olga García, ha avanzado este miércoles en el Consejo de Gobierno el informe favorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según ha informado en rueda de prensa el portavoz de la Junta, Juan Antonio González.

Cabe recordar que tanto para levantar la escultura de buda como el pabellón que llevó Nepal a la exposición universal de Milán en 2015, la Junta ya confirmó que no era preciso una modificación de la zona ZEPA que afecta al entorno del monte Arropé, sin embargo, si era necesaria una DIA que ha resultado favorable.

Con este nuevo paso, los promotores del proyecto, la Fundación Lumbini Garden, pueden iniciar ya la construcción del gran buda, que será la primera instalación del complejo de turismo espiritual en la capital cacereña.

Sobre este asunto se ha manifestado este miércoles el alcalde, Luis Salaya, quien a preguntas de los medios ha respondido que es una «buena» noticia que implica que el proyecto «sigue avanzando».

«No hay posibilidad de una especulación inmobiliaria porque el Ayuntamiento va a mantener la propiedad del terreno» Luis Salaya Alcalde de Cáceres

«El camino que se ha elegido para asegurar el proyecto y para asegurar que se hace en Cáceres es positivo, y damos un paso en el que todo el que cree que cuando se anuncian cosas buenas no pueden suceder aquí, ahora va a tener que ver irremediablemente que sí suceden aquí», ha subrayado Salaya, al tiempo que ha pedido a los «pesimistas» que «se alegren de que las cosas salgan bien en la ciudad».

En construcción a final de año

El alcalde además, confía en que entre finales de este año y principios del que viene esté en construcción la estatua, «que va a generar mucha riqueza y atraer mucha gente a la ciudad».

En cuanto a los próximos trámites, Salaya ha explicado que el siguiente es la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento, una cesión que, tal y como ha recordado, será para «usos específicos».

«Nuestro interés siempre va a ser proteger al máximo los intereses de Cáceres y, en ese sentido, lo que se hará será una cesión para el uso que va a tener, será una cesión para un centro budista, no una cesión abstracta. Lo digo porque siempre quien piensa que cuando hay algo bueno, trae algo detrás. No hay posibilidad de una especulación inmobiliaria, no hay posibilidad de ningún uso negativo porque el Ayuntamiento va a mantener el control y la propiedad del terreno», ha recalcaldo el regidor.