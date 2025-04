Viviendas paradas y compras anuladas porque son una ruina para el vendedor

Un veterano arquitecto del sector de la edificación en Cáceres muestra su preocupación por el alza de los precios del material. Opina que ni siquiera ... la revisión de precios, en el caso de que la haya, garantiza esa rentabilidad. «Pasan a veces meses entre que se firma el contrato, a la baja, y comienza la obra. La situación en ese tiempo a veces ha cambiado tanto que ya no es rentable o supone pérdidas muy fuertes», relata.

«Con los precios disparados es complicado que una empresa pueda rentabilizar meterse en una obra si no es con ciertas garantías. Se hacen cuentas y no salen», refrenda Joaquín Sánchez, secretario general de Fecons y de la Confederación Extremeña de la Construcción. Su punto de vista es que la situación va camino de alargarse. «La perspectiva es que los precios seguirán subiendo. El problema no son solo licitaciones que quedan desiertas sino también aquellas obras adjudicadas a unos precios que a día de hoy no se sostienen», resume.

Ese escenario se está trasladando a su vez al sector residencial. «Hay promotores que optan por cancelar los contratos de compra. No les compensa seguir», corroboran profesionales de la construcción consultados. Joaquín Sánchez alude a promociones que ya están parando en Cáceres. «Algunas están vendidas desde hace meses y los promotores están teniendo problemas», reseñan desde Fecons.

Joaquín Sánchez no ve extraño que los empresarios que promueven la venta de viviendas puedan llegar a pagar a los propios clientes para cancelar los acuerdos de compraventa. No pueden seguir. Llega un momento en el que los precios a los que se redactaron los proyectos y los que marca el mercado en la actualidad ya presentan diferencias inasumibles.