El alza en el precio de los materiales frena 20 obras públicas en la provincia de Cáceres

El alza de los precios de los materiales más utilizados en el sector de la construcción está golpeando duramente a las licitaciones públicas. En la ... provincia de Cáceres los constructores manejan una lista con al menos una veintena de proyectos que se han quedado en el limbo, al declararse desiertas o renunciar el adjudicatario. Son datos del último trimestre y se pueden incluir ya los primeros casos de 2022.

Ninguna empresa se ha interesado por llevar esas obras a cabo pese a que las hay cuantiosas con presupuestos millonarios. Así sucede, por ejemplo, con la construcción del Centro Operativo Regional (COR) de Incendios Forestales de Extremadura en la capital cacereña. La Junta de Extremadura le había reservado una partida de casi 2,5 millones. Eran exactamente 2.444.311 euros. No ha aparecido ninguna constructora. El plazo para presentar ofertas concluyó el 25 de enero. No hubo ningún movimiento pese a que se trata, posiblemente, de una de las inversiones públicas más cuantiosas previstas en la ciudad para los próximos meses.

Hasta ahora se estaban dando situaciones similares pero con obras menores, de cuantías más modestas. El pasado mes de octubre este diario ya publicó que tampoco se había interesado nadie por el nuevo aparcamiento en superficie promovido por el Ayuntamiento junto al cementerio. Eran 95.000 euros los que se habían presupuestado para el acondicionamiento de la explanada en la avenida de las Delicias. Más recientemente, la licitación de la obra de la ermita del Vaquero quedó pendiente al deber revisar los precios iniciales la Consejería de Cultura. La previsión era sacar a concurso ese proyecto en el último trimestre de 2021 por unos 144.000 euros.

La patronal de la construcción calcula en un 22 por ciento ese encarecimiento de las materias primas. Son datos de final de año. Las cifras van a más. El material eléctrico había subido por encima del 50 por ciento de su precio en noviembre; el acero, un 55 por ciento, y la madera, más del doble.

«El problema es que no salen las cuentas. Es cuestión de hacer números y cuando los constructores comprueban que un proyecto no solo no es rentable sino que les puede generar perdidas prefieren renunciar». Lo explica Joaquín Sánchez, secretario general de la Federación de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons).

Obras costosas

Admite que se está comenzando a dar este fenómeno de proyectos que quedan desiertos también con obras más costosas. Entre las últimas destaca la mejora de la cubierta de la Universidad Laboral. Prevista para el verano pasado, se encuentra parada. El presupuesto es de dos millones de euros.

«Ante la falta de ofertas, propone elevar al órgano de contratación propuesta de declaración de desierto en el expediente», se menciona en la resolución de la Consejería de Agricultura del día 1 de febrero sobre el COR.

La Junta ya revisa el nuevo proyecto para el centro contra incendios «con unos precios ajustados a la realidad»

No es un proyecto cualquiera. El centro operativo contra incendios de Cáceres se iba a someter a una profunda remodelación con la idea de levantar un edificio con los últimos avances en monitorización, simulación, análisis y seguimiento de incendios forestales. Se ubicará en Aldea Moret, en una trama urbana no consolidada en la que se busca la integración de usos dotacionales.

Se trata de una estructura fundamental para el control, de los fuegos y su prevención. La idea es la construcción de un nuevo centro, tal y como informó la Junta poco antes de lanzar una licitación que ha quedado desierta., El objetivo era «disponer de unas nuevas instalaciones acordes con las necesidades operacionales actuales, además debe cumplir con la normativa específica en materia de seguridad y salud laboral para el personal», se detalla en la memoria técnica.

La patronal de la construcción estima que las materias primas se han encarecido de media un 22 por ciento

La explicación para que un contrato semejante no haya provocado una dura pugna entre empresas como solía pasar hasta hoy en este tipo de proyectos se explica también por el encarecimiento de las materias primas.

No significa que las inversiones no se vayan a ejecutar. Sí que tardarán más. Agricultura reconoce que el COR le saldrá más caro. Se está preparando ya la nueva licitación «revisando el proyecto con unos precios ajustados a la realidad actual», indica el departamento de Begoña García Bernal. Para ello, incide, se tendrán «en cuenta los precios al alza de las materias primas».

Estimaciones recientes sobre el incremento de las tarifas apuntan a un 31 por ciento de un año a otro. El consumo de cemento subió un 11 por ciento el año pasado, la cifra más alta en una década.