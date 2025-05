El primo del Duque de Alba gana el litigio por un camino al Ayuntamiento de Cáceres

El Ayuntamiento tendrá que retirar de su catálogo de caminos públicos uno sobre el que lleva más de un año de litigio con un ... primo del Duque de Alba. Se trata de Jacobo Hernando Fitz-James Stuart Gómez, que presentó alegaciones sobre el acuerdo municipal, pero las mismas fueron rechazadas. Nacido en 1947, además del parentesco con la alta nobleza española, Fitz-James tiene la particularidad de ser duque de Berwick, descendiente de Jacobo II de Inglaterra y varios títulos nobiliarios, entre ellos, conde de Torrehermosa, duque de la Roca o de Peñaranda del Duero. También es marqués, al menos por quíntuple partida.

El litigio con el Ayuntamiento de Cáceres viene a cuenta de un camino próximo al embalse del Guadiloba. Fue incluido con el número 84 en el catálogo municipal y el noble recurrió el acuerdo. Sus alegaciones fueron descartadas por completo y el acuerdo se ratificó en pleno.

La sentencia es firme y el Consistorio deberá asumir el pago de las costas hasta un máximo de 1.000 euros

La versión de la administración era que interesado no había aportado ninguna prueba de que el tramo aludido en el acceso al pantano estuviese afectado por una servidumbre de paso. Entendía el Ayuntamiento que es un camino público a todos los efectos «deviniendo de tal carácter las expropiaciones que se realizaron en su día para las obras del nuevo abastecimiento», tal y como recogían sus informes técnicos. Decía Fitz-Stuart que las expropiaciones se correspondían con los terrenos inundados por el embalse y no por los que ocupa el propio camino. Para el Consistorio no era así. «No aporta prueba alguna de tal afirmación», subrayaba. Desestimado el recurso, el camino fue incluido en el catálogo de los que son públicos y que se aprobó de forma definitiva en el pleno de mayo de 2023.

El primo del Duque de Alba presentó un recurso judicial. El caso se ha llevado en el Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres. El Ayuntamiento se personó en el procedimiento y ahora el juez acaba de decidir. Lo hizo en una sentencia del pasado 19 de septiembre. En ella se estima el recurso interpuesto por Jacobo Hernando Fitz-James. Se anula la resolución administrativa y se obliga al Consistorio a «excluir del catálogo de caminos públicos el trazado» afectado. Discurre entre el embalse del Guadiloba y el llamado camino de Carboneros, tal y como se abordó en una de las últimas juntas de Gobierno local.

Fundamentos

Este es el órgano que preside el alcalde, Rafael Mateos, y en que se tratan los asuntos relacionados con el día a día y la gestión del Ejecutivo del PP. El secretario general del Ayuntamiento señala de forma expresa uno de los fundamentos de Derecho de la sentencia, en concreto el segundo. En el mismo se incide en que el recurrente no discutía que el camino fuese público entre el punto kilométrico 39,2 de la carretera N-521, y que comunica con el Guadiloba.

Pero entiende que la parte que transcurre hasta Carboneros no es de titularidad pública sino que discurre desde la propia presa y hasta un depósito que se encuentra en la finca del noble. Aclara que se creó durante la construcción de ese depósito y para acceder al mismo. También lo usaba Canal de Isabel II en labores de mantenimiento «por lo que dicho tramo tiene la consideración de vía de servicio, y no de camino público», indica el juez.

La sentencia ya es firme. El Ayuntamiento ha decidido no interponer recurso. Además de sacar del catálogo la vía, en este contencioso con el primo del Duque de Alba, deberá pagar las costas judiciales, con un máximo de 1.000 euros. No ha sido el único caso de los que han acabado en los tribunales. La mercantil Bestcork, dedica a la compraventa de bienes inmuebles y con sede en Madrid, también llevó ante la Justicia sus discrepancias con el Consistorio, en este caso a cuenta del camino número 8, entre Aldea Moret y Aldea del Cano.