Los primeros resultados de la autopsia revelan que el indigente de Cánovas murió por causas naturales

Los resultados preliminares de la autopsia practicada a José, el indigente al que se encontró muerto ayer miércoles en una zona ajardinada de Cánovas ... revela que la causa del fallecimiento no fue violenta. Según informa el gabinete de prensa de la Policía Nacional, a falta del análisis de fluidos, el cuerpo no mostraba signos de agresión, aunque hay que esperar a realizar todas las pruebas para descartar «categóricamente» la implicación de otra persona en el suceso que agitó durante varias horas el transitado paseo del centro de la ciudad. El cuerpo del 'sin techo' permanece en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres, donde se le practican todos los análisis pertinentes.

De la misma forma hay que continuar con el protocolo de análisis de pruebas que fueron recogidas ayer en el lugar de los hechos y las imágenes captadas en la zona. Se trata, indica la Policía Nacional, de un proceso habitual en estos casos.

El cuerpo de José, un 'sin techo' nacido en 1969, fue localizado sin vida en la mañana del miércoles. Lo vio tendido Manuel, otro habitual de la zona hacia las 10 de la mañana, le llamó por su nombre y no le respondió, por lo que pidió ayuda para avisar a la Policía, porque él no llevaba teléfono móvil. Desde ese momento el revuelo no paró de crecer y una gran cantidad de transeúntes y curiosos se quedaron observando lo que iba sucediendo. Un equipo sanitario de DYA se acercó a la zona pero solamente pudo constatar el fallecimiento de José. El cuerpo permaneció tumbado en el suelo hasta que llegaron las autoridades judiciales para proceder al levantamiento del cadáver. En tanto, agentes de la Policía científica y judicial recabaron diferentes pruebas y se fotografió el espacio en el que fue hallado el cadáver. Aunque los servicios funerarios retiraron el cuerpo pasadas las doce de la mañana, la zona siguió precintada hasta bien entrada la tarde, y una patrulla y un agente custodiaron este espacio.

José solía pernoctar cerca del kiosco del lago artificial del parque del Perú y también pedía dinero en la tienda 24 horas de Antonio Hurtado, tal y como relataba Manuel, que indicaba ayer que aunque no eran amigos sí le conocía y que le había afectado su muerte. Señalaba que, como él mismo, José ingería alcohol diariamente. Tenía pareja.