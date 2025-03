El hombre encontrado muerto en Cánovas es un conocido indigente de 54 años

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 23 de agosto 2023, 11:35 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

El cuerpo de un hombre de 54 años de edad ha sido encontrado esta mañana entre los setos de la parte superior del Paseo de Cánovas, muy cerca de la estatua de Gabriel y Galán. Un amplio dispositivo de la Policía Nacional ha acudido a la zona, que ha permanecido acordonada durante más de dos horas hasta que las autoridades judiciales han procedido a levantar el cadáver.

Otro mendigo que suele transitar la zona ha sido el que se ha encontrado con el cuerpo de este hombre, que se llamaba Jose y al que conocía personalmente por ser uno de los habituales del parque y pedir dinero, según su relato, en la puerta de la tienda 24 horas. La Policía Nacional, que continúa con las investigaciones, explicó a este diario que parecía que, en principio, las causas de la muerte eran naturales, a la espera de practicar otras pesquisas y del resultado de la autopsia. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cáceres.

Además de la Policía se desplazó hasta la zona una dotación sanitaria de DYA, que abandonó el lugar tras constatar que el hombre estaba muerto. La Policía examinó y guardó restos de una bolsa de plástico que les proporcionó un barrendero de la zona.

«Eran sobre las diez de la mañana cuando he ido a sentarme en el banco y le he visto tirado (en la parte ajardinada), le he empezado a llamar por su nombre y no contestaba», explica este hombre de 53 años que no tiene teléfono móvil. «Por eso he llamado a un señor que estaba por allí, a una pareja con niños y él ha llamado». Aunque no puede decir que sea amigo del fallecido, sí que lo conocía bien y lamenta lo que ha sucedido. «Me ha dado palo, porque era mi coleguita» indica Manuel. «Bebía, como todos los que estamos en la calle». Él no tenía casa, y solía pernoctar en la zona del lago artificial del Perú. Otro habitual de este espacio al aire libre contaba a HOY que ayer vio a Jose por la zona.

Durante el tiempo en el que la Policía y las autoridades judiciales han permanecido en la zona una gran cantidad de personas se ha arremolinado para interesarse por el suceso, lo que ha obligado a ampliar la zona acordonada. Una testigo presencial indicaba que ella había pasado a las ocho de la mañana por la zona y había visto el cuerpo de Jose tendido, pero que no había avisado a la Policía porque pensaba que estaba dormido.

El Ayuntamiento informa, por su parte, de que la Policía Local fue requerida para llevar a cabo tareas de control de tráfico en la zona, donde se cortó un carril en la Avenida de España para facilitar la labor de los agentes y de los servicios médicos.

El Imas (Instituto Municipal de Asuntos Sociales) constata que se trata de un usuario habitual de los recursos puestos a disposición para las personas sin hogar en Cáceres. «En este sentido, lamentamos su muerte y agradecemos y valoramos el trabajo conjunto de los agentes de la Policía Nacional y Local, así como de los servicios sanitarios y del Imas».

Hace poco más de un año, el 1 de agosto de 2022 se encontró muerto a un indigente en un solar de la avenida de la Hispanidad. Otros mendigos fallecidos en las calles de Cáceres son el alemán Jorge I, que murió en 1997 en los jardines de la iglesia de Fátima a causa de un aneurisma. El 30 de diciembre de 1991 murió de frío en los bajos de la Chicuela Mauricio E.S.

