Los primeros datos de uso avalan el «éxito» del refuerzo de la línea 8 del bus urbano, según el Ayuntamiento de Cáceres

Los primeros datos de uso del refuerzo de la línea 8 del autobús urbano de Cáceres, puesto en marcha la semana pasada, reflejan una «gran mejora» en el servicio, según el Ayuntamiento. El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha calificado de «exito» la entrada en funcionamiento de esta R8, si bien admite que aún no ha pasado tiempo suficiente para hacer una valoración definitiva.

Muriel ha comparecido en la habitual rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de los viernes para hacer públicas las estadísticas iniciales, que de momento solo se ciñen solo a los cuatro primeros días de esta semana, desde el lunes hasta el jueves. Se han contabilizado las dos paradas de la línea 8 donde se producían los mayores problemas de masificación, que son las de Clara Campoamor y plaza de Conquistadores, a las horas punta de las 7.50 de la mañana y las 14.30 de la tarde. Por la mañana se han registrado en estos lugares y en estos cuatro días un total de 204 viajeros a pimera hora de la mañana y 322 a primera hora de la tarde.

El concejal cree que se puede hablar de «éxito», ya que todas estas son personas que, antes de la puesta en marcha del refuerzo, se hubieran quedado en tierra, como venía ocurriendo de manera habitual en esas dos paradas en las horas punta. En todo caso, ha insistido en que habrá que esperar todavía un tiempo para tener datos que permitan hacer un análisis más preciso de la acogida de la nueva R8.

Sobre las criticas del PSOE al funcionamiento del refuerzo, ha recordaro que la medida fue aprobada en su momento por unanimidad. Ha avanzado además que el mes que viene se convocara la Mesa del Transporte para presentar el borrador del Plan Director del Transporte de Autobús Urbano de Cáceres, cuya redacción se está ultimando.

Muriel ha anunciado, por otra parte, que el próximo lunes 22 de septiembre el autobús urbano será gratis para todos los usuarios con motivo del Día Europeo de la Movilidad.

Otros asuntos

Por su parte, el portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha informado en la misma rueda de prensa de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. Uno de ellos ha sido la apertura de un expediente por parte de la sección de Patrimonio para reparar de manera subsidiaria la fuente ornamental del parque de las Pérgolas de Casa Plata que fue dañada el pasado mes de mayo por un coche de la Policía Nacional.

Las baldosas se rompieron por el peso del vehículo y se generó un gran socavón que sigue allí a día de hoy. El Ayuntamiento va a arreglarlo y después le reclamará a la Subdelegación del Gobiern los 2.330 euros en los que se ha presupuestado la reparación.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha tenido conocimiento del recurso judicial presentado por la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras, Valoriza, contra el acuerdo de pleno en el que ratificó la sanción de 144.670 euros impuesta por el Ayuntamiento por incumplir algunas de las obligaciones recogidas en el contrato.

Ángel Orgaz ha anunciado además que el próximo martes 23 de septiembre el alcalde, Rafael Mateos, defenderá en Bruselas en el Parlamento Europeo la candidatura de Cáceres a Capital Cultural Europea en 2031. Su intervención llevará por título 'Cáceres y Europa, herencia compartida y futuro común, e incluirá la proyección de un vídeo sobre «la esencia del proyecto», ha señalado el portavoz. Además, los artistas Tamara Alegre y Perico de la Paula ofrecerán un espectáculo de fado y flamenco.