El refuerzo de la línea 8 del bus urbano de Cáceres ya está en marcha

El esperado refuerzo de la línea 8 del autobús urbano de Cáceres ha comenzado a funcionar este jueves. La nueva línea denominada R8 está ... ya operativa en días lectivos entre las 7.20 y las 15.00 horas, y sirve para reforzar especialmente las horas punta. Para ello, cuenta con un autobús articulado, lo que aumenta la capacidad de transporte.

Además, también desde este jueves la línea 8 aumenta su frecuencia los sábados, domingos y festivos, pasando de 40 a 30 minutos. También han entrado en servicio tras el parón veraniego la Línea Campus (LC), el Refuerzo Campus (RC) y el Refuerzo Mejostilla (RM), con varias novedades respecto al pasado curso.

El refuerzo Campus-Mejostilla adelanta el inicio por la mañana de las 7.30 a las 7.15 horas, y el de la tarde desde el campus de las 13.30 a las 13.20 horas. La frecuencia pasa a ser de entre 30 y 35 minutos.

Por su parte, la línea 3 adopta en días lectivos, por las mañanas, un recorrido hasta la parada de la Facultad de Veterinaria.

Toda la información sobre estas mejoras se puede consultar de manera física en el interior de los autobuses y digitalmente en la web de Vectalia. Además, para más información, la ciudadanía dispone del teléfono 927 231 499 y de la aplicación móvil Vectalia_Cáceres.

Estas mejoras formaban parte de la batería de medidas del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE para que los socialistas hicieran posible con su abstención la aprobación de los presupuestos municipales.