El primer Womad sin botellón se estrena con mucho público

El Womad en Cáceres es algo tan vetusto y tan de siempre (desde 1992 solo ha parado en dos ocasiones y fue por una pandemia) ... que parece llegar siempre porque sí, por tradición. Una novedad histórica, la supresión del botellón, ha propiciado un cambio de piel en esta fiesta que es música multiétnica pero también jolgorio, reunión de amigos y un importante reto organizativo para una ciudad que suele llenarse hasta la bandera.

Había ciertas dudas sobre si la prohibición del botellón en el Womad, una medida anunciada por el alcalde Rafael Mateos el día de la presentación del cartel artístico, restaría entusiasmo y público a esta cita, que llega a su 31 edición. Pero, al menos en su arranque, en las primeras horas de conciertos de este jueves, el ambiente era muy similar al de otros años. «Hay gente aunque no hay botellón», podía oírse entre el público. Pocos minutos después de las diez de la noche, disfrutaban del primer Womad sin botellón unas 9.400 personas en la Plaza Mayor, según la organización.

Desde hace un tiempo esta jornada no es solo de prólogo ni de trámite, sino que es abrazada con entusiasmo por los espectadores, un público familiar y muy local. Los de casa, los cacereños, suelen querer paladear esos primeros acordes de música que ayer se encargó de abrir la formación local 'Tiempo al tiempo', que arrancó a las 19.45. En lo que duró este concierto de percusión, la Plaza Mayor fue llenándose de ambiente poco a poco.

Los controles policiales, reforzados con seguridad privada, mostraban carteles en los que se informaba sobre la nueva medida. Solo se permite acceder con botellas de agua de 500 mililitros y sin tapón. Según agentes consultados el público conocía el protocolo y no había habido problemas, al menos hasta el cierre de esta edición.

En los establecimientos de la Plaza Mayor, precios populares. En la mayoría de los bares puede conseguirse un litro de cerveza o de combinados con vino por precio que oscilan entre los cuatro y los cinco euros. En la barra joven del Foro de los Balbos hay ofertas y pueden conseguirse dos macetas de cerveza o vino y un bono de copas por 12 euros. En lo que parece haber menos consenso es en la utilización de los vasos reutilizables. Mientras espacios como la barra joven del Foro de los Balbos los vendía a 1 y 0,50 euros, en otros espacios indicaban que no se cobra pero que sí se rellena si el cliente viene con uno. Parece que queda lejos todavía la utilización de un recipiente único.

La medida de suprimir el botellón genera opiniones encontradas. «Me parece bien en el sentido de que esto antes era un acúmulo de gente y de guarrería por todos lados y no disfrutabass los conciertos, pero me parece mal en el sentido de que obligas a la gente a gastar dinero», explicaba Paloma Bohoyo, de 30 años. «Cinco euros un litro de cerveza es un poco caro si eres joven».

No lejos de allí dos jóvenes mostraban su indignación. «Piensa que los estudiantes nos gastamos mucho dinero en el alquileres, en comida, luz y agua», explicaban Marisa y Rocío, a las que cuatro euros una maceta de cerveza les parecía «caro».

Ampliar JORGE REY

Ya fuera del recinto de los conciertos un grupo de jóvenes con bolsas y botellas aseguraban que iban a intentar beber «antes» y luego entrar a la Plaza Mayor. «Yo solo tengo el dinero que me dan mis padres, y es poco, me parece injusto que no nos vayan a dejar llevarnos nuestra propia bebida», justificaba una chica. Todas vaticinaban que va a haber botellones en zonas limítrofes y creen que la policía no va a ser capaz de controlarlo.

La música siguió sonando mientras la noche se echaba encima. A las nueve de la noche saltó al escenario la artista portuguesa-caboverdiana Lura, que dio el prólogo a los mexicanos Son Rompe Pera, entusiasmados por actuar en un festival que consideran de referencia.