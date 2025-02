Womad Cáceres arranca con confeti y llamadas a recuperar su espíritu original

Una cascada de confeti, cientos de papelillos de de colores, se precipitó en la tarde de este jueves desde el techo del Gran Teatro al ... finalizar las intervenciones de las autoridades. Womad 2024 se inauguraba y todo olía a nuevo. En la foto oficial todo el mundo, excepto Chris Smith, el director internacional de Womad, era neófito en estas lides: la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, posaban junto al cartel del festival de Músicas del Mundo que acuñó Peter Gabriel en 1982 y que en Cáceres se celebra desde 1992.

En sus discursos no hubo alusiones directas a la polémica sobre el intento de la organización eliminar el manifiesto de las dos plataformas pro refugiados, pero sí, de una forma o de otra hubo un posicionamiento. Miguel Ángel Morales, enfundado en una camiseta con la bandera de palestina hizo su particular manifiesto, en el que dijo no poder olvidarse «de los que sufren» e hizo alusión directa al pueblo ucraniano y al palestino. «Es un grito que los españoles y españolas tenemos que reinvindicar, no podemos escondernos ni tapar la voz de aquellos que están reclamando algo que es absolutamente de justicia, y esto no es de ningún color político, es de hombres y mujeres de buena voluntad». Morales defendió que Womad es mucho más que música y arte.

Ampliar Autoridades y responsables del festival en la inauguración. Jorge Rey

Libertad

Que cada persona vive un Womad diferente es algo que quedó muy patente en las intervenciones de ayer, un acto que presentó la comunicadora y cantante Ana B. Carretero. El alcalde, Rafael Mateos, hizo hincapié en la importancia de «recuperar a partir de ahora la esencia de los Womad de los años 90 y de principios de los años 2000» e hizo un llamamiento «a cuidar la ciudad monumental». No faltó la alusión a la carrera hacia la capitalidad de 2031, una meta hacia la que avanza Cáceres.

Estuvo en esta botadura de la 31 edición de Womad Cáceres Chris Smith, el director internacional de esta edición. Lleva 15 años viniendo a Cáceres puntualmente, pero todavía no se lanza a hablar en español. «Siempre digo que nunca el mundo ha necesitado más el Womad que ahora», señaló, mientras agradeció el trabajo conjunto de todos y recordó a Dania Dévora, la anterior directora, a la que sustituye en esta edición Chema Fernández, que aludió al escritor recientemente fallecido Paul Auster, que defendía que «el arte abre la mente de las personas» e insistió en que este llegue a todas las personas.

Victoria Bazaga alegó a la libertad para que cada uno aproveche este festival como quiera. «No me siento capaz de decirle a la gente cómo hay que disfrutar Womad», indicó en su alocución, tras la que, ya sí, inauguró el Womad.

Ampliar Punto violeta contra la violencia machista en la Plaza Mayor. Jorge Rey

Por otra parte, el punto violeta del Womad contra el machismo se inauguró este jueves en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto en el que se incitó a la sociedad a no consentir que se lleven a cabo agresiones contra la mujer.