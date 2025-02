Cervezas a tres euros, litros a cinco, estos son los precios de las bebidas en el Womad Cáceres

Había dudas sobre el efecto que la prohibición del botellón pudiera provocar en el festival Womad, pero, a juzgar por el éxito de la ... primera jornada, que logró llenar la Plaza Mayor, el hecho de no poderse llevar las bebidas de casa no ha restado público a esta cita, que es musical pero también, o sobre todo, un acontecimiento social, una especie de fiestas patronales que se desarrollan invariablemente desde hace 31 años.

En los últimos días se venía hablando de la posibilidad de que se llegara a un acuerdo entre los hosteleros para unificar los precios en los bares. Aunque el sector indicaba que no sería una práctica legal este jueves en la Plaza Mayor había homogeneidad de tarifas. En la mayoría de los locales se ofrecen los vasos de cerveza y vino a tres euros y los litros a cinco, aunque pueden verse precios incluso más baratos, ya que es posible conseguir el litro (conocido popularmente como maceta) a cuatro euros y la consumición pequeña a 2,5.

En la barra joven instalada en el Foro de los Balbos hay ofertas que abaratan todavía más el precio del alcohol, como dos macetas a siete euros o un bono de cuatro copas a 12 euros. Se puede decir que este Womad es sin botellón, pero no sin alcohol, que está a un precio realmente asequible para casi todo el mundo. Se venden también refrescos, que rondan los dos euros, igual que las botellas pequeñas de agua. Y como no todo va a ser beber, también hay comida. Los bocadillos de jamón están a 5 euros y en muchos locales hay hamburguesas que cuestan ese mismo precio.

Los locales están autorizados a sacar barras con cañeros, aunque por motivos de seguridad algunos locales de la parte baja no han podido hacerlo para no provocar problemas de movilidad. Las terrazas podrán mantenerse por la mañana y mediodía, y la orden es que se retiren a partir de las 16,30 en los días de los conciertos. Se ha solicitado a los hosteleros que no llenen las columnas de los soportales de la plaza de carteles con los precios de sus productos, una medida que en su mayor parte estaban cumpliendo.

Lo que parece que está más lejos de lograrse es que se unifique el vaso serigrafiado de varios usos común a todos los locales. En algún establecimiento vendían el vaso reciclable, pero no en la mayoría.