El presupuesto de la Diputación de Cáceres supera por primera vez los 200 millones de euros Morales destaca que 80 de cada 100 euros van directamente a los municipios en las cuentas provinciales para 2026, que devuelven la 'deuda cero' a la institución y serán aprobadas por unanimidad con el PP el 18 de noviembre

Claudio Mateos Cáceres Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:38

El presupuesto de la Diputación de Cáceres para 2026 va a superar por primera vez en la historia de la institución los 200 millones de euros, concretamente 201.909.000, un incremento de 14,3 millones respecto al actual con una subida porcentual del 7,64%. El motivo es que el dinero de que llega del Estado en forma de transferencias corrientes vuelve a crecer de manera significativa, hasta los 171.677.350 euros, un 12,9% más que el año anterior. De cada 100 euros que ingresará la Diputación cacereña, 85 llegarán por esta vía.

El presupuesto pasará este jueves por la Comisión de Hacienda y el martes 18 de noviembre irá a pleno, donde se aprobará previsiblemente de nuevo por unanimidad, después que el gobierno provincial haya incorporado algunas propuestas realizadas por el PP.

La cúpula de la Diputación cacereña, encabezada por Miguel Ángel Morales, ha presentado las cuentas para 2026 este lunes en un acto en la Casa Pereros, reconvertida desde hace dos años en el Centro de Estudios Internacionales 'Charo Cordero'. Morales ha destacado como dato clave que cerca del 80% del dinero irá destinado directamente a los municipios de la provincia.

El presupuesto consolidado, es decir, el que incluye también al resto de organismos que dependen de la Diputación, será de 227.767.611 euros, un 8,6% más que en 2026. Ahí entran también el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que contará con un presupuesto de 9,42 millones (un incremento del 11,22%), el Consorcio MásMedio, que gestionará 24,25 millones (31,21% más), y los presupuestos de los otros dos consorcios dependientes de la institución, que son el Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás y la Institución Ferial de Trujillo.

Deuda cero

Desde el punto de vista financiero, cabe resaltar que la Diputación de Cáceres regresa a la 'deuda cero' tras haber amortizado durante el presente ejercicio el préstamo a largo plazo que tenía con Unicaja. Esto le permitirá ahorrar cada año año más de cuatro millones de euros que, según ha destacado Morales, irán casi íntegros a iniciativas para combatir el despoblamiento.

El presidente ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las instituciones con cuentas saneadas, como la Diputación de Cáceres, dispongan de mayor flexibilidad a la hora de dedicar a inversiones el remanente de Tesorería, es decir, el dinero que 'sobra' tras cada ejercicio presupuestario. «Es una norma que nos sigue constriñendo porque no nos permite invertir todo lo que queremos», ha reiterado Morales.

En cuanto a las inversiones, el Plan Provincial de Obras, Gastos Corrientes y Empleo recibirá 15,49 millones de euros, 600.000 más, y de nuevo los ayuntamientos podrán usar el dinero para lo que quieran sin necesidad de cofinanciar las actuaciones. En carreteras se invertirán 20,2 millones, con 450.000 euros para mejorar el acceso a la localidad de Pizarro, y se consignan los tres millones que faltan por pagar del total de ocho por los que Unicaja ha vendido a la Diputación el Palacio de Mayoralgo. Para obras en piscinas naturales hay 866.197 euros, más del doble que este año, y 200.000 para mantenimiento y limpieza de los cauces fluviales.

Dentro del «carácter social» que, según Morales, tienen también estos presupuestos, se incluyen partidas por importe de cinco millones para dos importantes ámbitos generadores de empleo, como son el de la atención a las personas mayores en los municipios y la discapacidad. Habrá por primera vez un Día del Mayor de la provincia. También se habilita una partida para elaborar documentales con los que rescatar la figura del Maestro Solano.

Otras novedades son la creación con 120.000 euros de una Film Commission propia de la provincia de Cáceres para atraer rodajes cinematográficos, y una partida de 300.000 euros para que las sociedades locales de cazadores regulen la población cinegética.

Cooperación al desarrollo

Otro de los aspectos en los que ha hecho hincapié Miguel Ángel Morales es la cooperación al desarrollo, a la que se dedica el 0,72% del total del presupuuesto consolidado, una suma de 1,4 millones de euros. En Memoria Democrática la partida crece hasta los 616.345 euros, con una subvención nominativa de 105.000 euros para la cuarta fase de la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor.

También crece de manera considerable la asignación al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), que sube 1,75 millones hasta los 27.349.706 euros. Se dedicarán 400.000 a cambiar la red de comunicaciones para 'blindarla' ante posibles caídas de redes y situaciones de catástrofe.

El capítulo de personal sigue siendo el que más gatos supone a la Diputación de Cáceres. En 2026 crecerá un 4,53% hasta los 62.593.054 euros, lo que supone que casi uno de cada tres euros del presupuesto se dedica a abonar las retribuciones de los trabajadores (funcionarios y laborales), personal directivo, personal eventual y cargos electos.

El área de Desarrollo Sostenible y Turismo, que integra también Igualdad y Política Social, se lleva casi una quinta parte del presupuesto, con un total de 39,5 millones y un incremento del 23,2% respecto a 2025. Ahí entran todos los planes de empleo, ayudas sociales, teleasistencia, grupos de acción local, fiestas y centros de interpretación y políticas contra el despoblamiento, entre otras actuaciones.

Cultura y Deportes

A Cultura y Deportes se dedica casi el 10% del presupuesto, con una subida del 10% hasta los 19,9 millones de euros. Destaca el Plan Provincial de Cultura y Deportes, que recibe 2,79 millones y permite a los ayuntamientos diseñar su oferta cultural y deportiva para todo el año. Hay además 814.00 euros para apoyar a clubes deportivos en competiciones nacionales y 675.500 para federaciones.

La fundaciones, museos y consorcios recibirán 3,43 millones. Algunas partidas destacadas en ese ámbito son para la Fundación Helga de Alvear (614.410 euros, 214.410 más que en 2025), Museo Vostell Malpartida (15.700 euros), Museo Pérez Comendador (167.010 euros), Consorcio Cáceres Ciudad Histórica (50.000 euros), Consorcio Cáceres 2031 (100.000 euros) o Centro de Cirugía de Mínima Invasión (50.000 euros).

En cuanto a eventos de especial interés, destacan las partidas para el Womad (140.641 euros), el Festival de Teatro de Alcántara (140.641 euros), el Festival de Teatro de Mérida (142.500 euros) y el Festival Folk de Plasencia (6.000 euros). Hay además 219.000 euros para un convenio con la Fundación Atrio para musicoterapia en centros de mayores.