Reparte 105.000 euros: «Era el único de Antonio Hurtado que aún no había dado un premio y por fin me he estrenado»

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 9 de abril 2025, 11:43 | Actualizado 11:53h. Comenta Compartir

La suerte vuelve a hacer parada en la avenida Antonio Hurtado de Cáceres. En esta ocasión ha sido el Cupón Diario de la ONCE el sorteo que ha dejado otro premio en un establecimiento ubicado en esta vía. El pellizco asciende esta vez a 105.000 euros. El sorteo celebrado este martes, 8 de abril, ha repartido esta cantidad de dinero con la venta de tres cupones del número 80219, premiados a las cinco cifras cada uno de ellos con 35.000 euros.

Luis Augusto Conde Canales es el agente vendedor de la ONCE que ha llevado la ilusión a Cáceres desde su quiosco situado en el número 2 de la avenida de Antonio Hurtado.

Conde cuenta a HOY que desconoce quiénes han podido ser los afortunados, ya que los tres cupones fueron adquiridos de manera electrónica mediante máquina TPV, que permite a los clientes elegir un número concreto para comprar. «Por esta avenida pasa muchísima gente. Está en pleno centro y es una vía de paso frecuentada por gente de muchas partes de la ciudad y de fuera de ella. Cualquiera podría haber sido el ganador», explica.

Manifiesta que dar este tipo de premios siempre es una inmensa satisfacción para el vendedor, pero sobre todo se alegra por el cliente premiado. «Es una manera de recompensar la constancia y perseverancia de quienes compran nuestos cupones», señala.

Luis Augusto Conde lleva 27 años como vendedor de la ONCE y en este periodo de tiempo ha dado otro tres premios más. Todos antes de llegar al punto de venta que regenta ahora en Antonio Hurtado. «Era el único de los establecimientos de apuestas y lotería instalado en este tramo de la avenida que aún no había dado un premio de este tipo, tan gordo, y por fin me he estrenado», apunta entre risas.

Este agente de la ONCE llegó al quiosco ubicado en el número 2 de esta céntrica arteria cacereña hace casi dos años, a mediados de 2023, después de pasar por otros puntos de venta situados en la zona de Don Benito, Quintana de la Serena, Santa Amalia y Plasencia.

Antonio Hurtado, la avenida de la suerte

En esta calle hay varios puntos de venta de la ONCE, una administración de lotería y un quiosco de prensa que también dispensa bonoloto. En todos ellos se han dado premios.

Javier Alamillo Chaparro, vendedor en los establecimientos de la ONCE situados en la Plaza Mayor de Cáceres y en el quiosco de la avenida Antonio Hurtado, dio un premio el 30 de junio de 2024. Unos meses antes, en marzo, Teodoro Espada repartió también 400.000 euros con el Cuponazo de la ONCE desde su establecimiento en la avenida Antonio Hurtado. Este agente repartió otros 400.000 euros con El Cuponazo de la ONCE en diciembre de 2023 y dio otro premio en noviembre de 2021 de 240.000 euros: una paga al mes de 2.000 euros durante diez años. En enero de 2023, meses antes de que Luis llegara al número 2, su predecesor repartió en este espacio otros 80.000 euros con El Cuponazo.

De los demás sorteos y apuestas también se han dado varios premios en diferentes establecimientos de la avenida Antonio Hurtado. Hace unos meses, en noviembre de 2024, la lotera Carmen Álvarez Barrantes selló un boleto de la Bonoloto agraciado con más de 1,2 millones.

El sorteo de la Lotería Nacional dejó en junio de 2022 un premio de 300.000 euros en esta avenida.

Cupón Diario

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos: realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad; y una gestión segura y responsable porque la ONCE se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

Temas

Premios

Cáceres

Once