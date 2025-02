«Dos euros de Bonoloto, por favor, a ver si tengo la misma suerte». En el kiosco Mellado de la calle Antonio Hurtado no ... se habla de otra cosa. Van llegando, como un goteo, los clientes al calor del premio de mas 1.207.997,16 euros que esta administración dio el pasado miércoles y que luce como un verdadero tesoro en el cartel que les han llevado los representantes de la Selae. En este pequeño cubículo de ladrillos grises está Carmen Álvarez Barrantes, a los que todos llaman Carmina, con una sonrisa de oreja a oreja. «No te puedes hacer a la idea de lo que ha sido esto esta mañana, una locura».

Sobre el ganador o los ganadores del premio, cero información. «No lo sabemos, aquí no ha aparecido nadie, puede ser alguien del barrio, pero es cierto que el kiosco está muy de paso», explica mientras otra clienta dice que ojalá fuera ella. «O no lo saben o no han querido dar la cara», dice la dueña de la administración. Esta persona por ahora misteriosa logró atinar en la combinación ganadora: 45-07-23-22-27 y 39, con el complementario 34 y el reintegro, 8.

No es la primera vez que dan un premio de enjundia. «Hace unos años dimos el del Niño y también fue un despliegue increíble, esto es para vivirlo». También ha habido algún otro premio de la BonoLoto. «De cuatro o de cinco números, no tan sonado como este». En el horizonte la lotería de Navidad, cuyo número está ya promocionado en un cartel pegado al kiosco. «Esperamos poder dar algo».

Carmina lleva 23 años trabajando junto a su marido, José Carlos Mellado, en este kiosco que abrió sus puertas hace 60 años. «Aquí estamos día y noche sin parar, yo entro de noche y salgo de noche», explica. «Por la mañana vendemos periódicos y revistas, vendo una buena tirada, y la lotería es un apoyo». Pero nada de chucherías, solamente los básicos, caramelos y chicles, formatos que no atraen a la chiquillada.

La BonoLoto es un juego de azar basado en la tradicional lotería de números o primitiva. El juego se estrenó el 28 de febrero de 1988 y se efectúa diariamente de lunes a domingos a las 21:30. En cada apuesta simple se deben marcar seis números diferentes entre el 1 y el 49. Al sellar el boleto el terminal generará un número aleatorio entre el 0 y el 9 que corresponderá al reintegro.