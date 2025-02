«El afortunado del 'Sueldazo' es abonado desde hace años, son gente obrera» Teodoro Espada vendió este domingo un cupón de la ONCE agraciado con una paga de 2.000 euros al mes durante diez años

Teodoro Espada en su quiosco de la ONCE de la avenida Antonio Hurtado de Cáceres, este lunes.

«Nervioso me pone el tener que hacer una entrevista, pero no dar el Sueldazo», reconocía este lunes Teodoro Espada en su quiosco de la ONCE, en la avenida Antonio Hurtado de Cáceres. Este vendedor de cupones llevó la suerte el domingo a un cliente, abonado a un mismo número, que ha sido agraciado con un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, según informó la entidad.

El número premiado en el sorteo fue el 79303 de la serie 035, que obtuvo la cantidad de 300.000 euros más 5.000 mensuales durante 20 años. El boleto del afortunado cacereño es un premio adicional por las cinco cifras y la serie de la segunda a la quinta extracción, de ahí que el 'Sueldazo' sea menor.

Espada, que lleva 33 años vendiendo cupones, 17 de ellos en la céntrica Antonio Hurtado, conoce a la persona agraciada, que pagó dos euros por el cupón, aunque el único detalle que puede ofrecer es que «es abonado desde hace años, son gente obrera, clase media obrera».

El vendedor se enteró de que había dado el premio durante el sorteo. «Anoche (por el domingo) cuando lo vi sabía que lo había dado, al ser abonado, pero pensaba que tenía menos de lo que se ha llevado», relataba mientras despachaba a su clientela fija que, según indicaba, no se había enterado de que había tocado el sustancioso premio. «No ha venido mucha gente por el premio, porque no se ha enterado nadie todavía».

Es la primera vez que Espada vende un boleto recompensado con un 'Sueldazo', pero sí ha repartido otros premios importantes. «En pesetas di 50 millones y algunos otros sueltos».