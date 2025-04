Los premiados de los San Pancracios de Cáceres ensalzan el valor de las salas de cine frente al agobio digital

«No es fácil volver a ver una mesa con tantas personas importantes del cine español cómo esta». El periodista José María Clemente abría este ... sábado así la mesa de debate previa a la entrega esta tarde de los premios San Pancracio de cine, que este año cumplen su 30 aniversario. En efecto, había un buen plantel de personalidades de primer nivel en el auditorio del Helga de Alvear, y todos ellos recogerán esta tarde a partir de las 20.30 sus galardones.

Los directores y guionistas Fernando y David Trueba, Alauda Ruiz de Azua, directora de 'Cinco Lobitos', Félix Viscarret, director de 'No mires a los ojos', los actores Vicky Luengo ('Suro'), Clara Alvarado ('Cristo y Rey'), Mónica López ('Rapa'), Leonardo Sbaraglia ('Ámame') y Luis Callejo ('Apagón') diseccionaron la realidad cinematográfica en nuestro país en un año de muy buena producción audiovisual y ensalzaron el valor de las salas de cine frente a cierto bombardeo de lo digital. «Cuando escucho la expresión contenido audiovisual me imagino el pienso de las gallinas», digo David Trueba. Para su hermano, Fernando Trueba, el consumo netamente doméstico de cine hace que se pierda la experiencia colectiva. «Antes pasábamos horas discutiendo después de ver una película, una vez estuve a punto de pegarme con un tipo talentoso por cine», señaló. «El cine no se puede convertir en una actividad onanista». Criticó también el consumo de series a doble velocidad, una práctica que parece común entre los más jóvenes.

Ampliar Fernando y David Trueba a su llegada al coloquio sobre cine español en el Helga de Alvear. JORGE REY

Sbaraglia indicó que le parece «triste» que «la gente haya perdido el interés por ir al cine», una idea que secundó Vicky Luengo. Clara Alvarado, nacida en Navalmoral de la Mata, hizo un diagnóstico cristalino de un proceso, el avance de lo digital, que no solamente afecta el cine, sino a todo. «La vida está cambiando, estamos en una etapa rara, de transición».

Otros temas interesantes se colaron en esta mesa, como la presencia de directoras, algo que se ha hecho muy evidente en la cosecha de cine del pasado año. Tanto, que hasta se ha dejado de hablar de la mirada femenina en el cine, un término que, tal y como señaló Alauda Ruiz de Azúa «se siente un poco obsoleto», pero que no tiene que dejar de lado el reflejo de ciertos personajes y de ciertas historias.

El patrocinio de la empresa promotora de la mina de litio, Extremadura New Energies, al Festival de Cine Español de Cáceres, al que ha aportado 3.000 euros ha provocado el rechazo del colectivo contrario a este proyecto, que han convocado un acto de protesta a las 19.30 horas en las inmediaciones del Gran Teatro.