El PP llevará a pleno su presupuesto en Cáceres, pero el PSOE se desmarca y tumba las cuentas del IMAS

«Que la manifestación del bus termine en la sede del PSOE»

Sobre el presupuesto, ha enfatizado esta mañana el portavoz municipal, Ángel Orgaz, que «está consensuado y recoge la totalidad de las propuestas que fueron planteadas por el Partido Socialista». No en vano, ha invitado a los vecinos del distrito norte que se manifestarán por el refuerzo de la línea 8 a que esa manifestación «acabe en la sede del PSOE». Acerca de las modificaciones que no estaban previstas y han sido un guiño al PSOE, Ángel Orgaz resume: «Esto no es una cesión, esto es una decisión de un equipo de gobierno que decide y que prioriza Cáceres por encima de los intereses de sus líderes nacionales». «Ahora, que expliquen por qué los cacereños no van a ver mejorada en la línea 8 del autobús, por qué no van a haber las mejoras de accesibilidad...», ha afirmado en una comparecencia pública en la que no ha estado el alcalde, pero sí los concejales del equipo de Gobierno, incluida la presidenta del IMAS, Encarna Solís.