El PP hace un guiño al PSOE en el presupuesto de Cáceres y reserva 100.000 euros al cheque bebé de Vox

Consolación López (UP): «Mienten, hacen trampa y son el socio preferente de la ultraderecha»

Unidas Podemos ni se sienta con el PP a hablar de las cuentas. De hecho, en las filas de esta formación en Cáceres se cuestiona la postura adoptada por el PSOE al acercarse al PP. «No lo entendemos», admite Consolación López, la portavoz municipal de UP anuncia su no a los presupuestos de Rafael Mateos. «Por tres razones. Mienten, hacen trampa y son el socio preferente de la ultraderecha», resume en alusión a los populares. Ha explicado que el PP miente cuando dice que es posible bajar impuestos y gestionar mejor, ya que las partidas se financian con fondos que llegan en mayor cantidad del Gobierno central, como la recaudación del IRPF o el fondo complementario. Interpreta que la reforma laboral ha permitido incrementar el empleo y las cotizaciones a la Seguridad Social y eso beneficia a ayuntamientos como el de Cáceres, aunque no se reconozca. Sobre las 'trampas' ha aludido a la 'desaparición' de partidas que son de pago obligado y no están en el borrador, como el servicio de bomberos del Sepei (3,5 millones de los que el Consistorio discrepa con la Diputación) o el déficit del autobús, que cae a la mitad, unos dos millones. También se refiere UP a las políticas que merman derechos de la mujer o de colectivos como LGTBI y que se reflejan en el IMAS. «Volvemos a la caridad», ha dicho, en referencia a que hay 200.000 euros menos, indica, para las ayudas sociales. Además, mencionó junto a su compañero Álvaro Jaén el incremento en 1,2 millones de la factura de la luz, con un «trasvase de dinero público» a las eléctricas o el aumento de las subvenciones nominativas hasta 1,25 millones por solo 258.000 en concurrencia competitiva. «Cuatro de cada cinco euros se dan a dedo», destaca UP, que cree que el PP trata de crear una «red clientelar». «Este es un presupuesto de caridad, mantilla y toros», resume Consolación López. Desde el PP, el concejal portavoz, Ángel Orgaz, cree que es un error no sentarse a dialogar. «Poner un veto al PP no es coherente. Estamos gobernando en Cáceres y en Extremadura», recuerda.