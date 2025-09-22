Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»

El pasado martes los dos agentes de la Policía Nacional cuya fotografía acompaña esta información, y que prefieren no dar sus nombres, estaban en ... la calle Héroes de Baler cuando un vehículo «a gran velocidad» se puso a su altura. Del mismo salió un hombre cargando a su hijo, un niño de dos a tres años que estaba inconsciente y sin responder a estímulos. «Le preguntamos que si se había caído o si se había atragantado, que nos dijera algo, pero lo único que sabía decir era que no respiraba y que el niño se le moría», explican 48 horas después de los hechos.

El niño había sufrido una crisis por causas que en ese momento se desconocían y llevaba así varios minutos. «Empezamos a abrirle el mentón, a ponerle en posición de seguridad, regurgitó y decidimos trasladarnos al Hospital Universitario, el más cercano y llegamos y final feliz», describe uno de los dos agentes. Tardaron entre cinco y seis minutos en llegar al centro hospitalario. «La respiración era tan sumamente mala que preferimos no llamar al 112, porque hubiéramos tenido que esperar otros dos o tres minutos hasta que le empezaran a atender».

La actuación de los agentes fue correcta, y lo corroboraron los médicos. «Entre ellos comentaban que en estos casos la celeridad en la actuación es muy importante, y que cuando menos tiempo estés respirando con dificultad mucho mejor para evitar secuelas o incluso la propia muerte».

El padre les dio las gracias y les estrechó la mano. «Estaba súper agradecido». Han sabido que el pequeño estaba hospitalizado y que le estaban haciendo pruebas. «El miércoles por tarde su abuela vino a la comisaría para darnos las gracias, pero no estábamos aquí para recibirlas porque tuvimos muchas llamadas».

Los agentes, ambos con una experiencia de unos 20 años, reconocen que en la calle suceden todo tipo de cosas, pero que una experiencia así, «nunca» la habían vivido. «Hay cosas que son traumáticas y que las olvidamos, pero yo creo que esta, aunque haya sido un final feliz, se me va a tardar en olvidar», apunta uno de estos agentes.

Servidores

Sobre la idea, quizás un poco prejuiciosa, que relaciona Policía con hechos luctuosos y en los que media la violencia, ellos aseguran que están para todo «Somos servidores públicos, estamos para ayudar a la gente». Durante su formación como policía reciben técnicas asistenciales y de urgencia.

¿Deberíamos tener todos formación para poder enfrentarnos a una emergencia y poder brindar primeros auxilios?«Yo siempre he dicho y siempre he escuchado que las intervenciones con niños son súper difíciles, debería ser una asignatura más del colegio, para que cualqu