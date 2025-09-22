HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los dos agentes de la Policía Nacional que ayudaron a salvar a un niño en Héroes de Baler. JORGE REY

Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»

Dos agentes de la Policía Nacional de Cáceres auxilian y trasladan en tiempo récord a un bebé que había convulsionado

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:29

El pasado martes los dos agentes de la Policía Nacional cuya fotografía acompaña esta información, y que prefieren no dar sus nombres, estaban en ... la calle Héroes de Baler cuando un vehículo «a gran velocidad» se puso a su altura. Del mismo salió un hombre cargando a su hijo, un niño de dos a tres años que estaba inconsciente y sin responder a estímulos. «Le preguntamos que si se había caído o si se había atragantado, que nos dijera algo, pero lo único que sabía decir era que no respiraba y que el niño se le moría», explican 48 horas después de los hechos.

