La Policía Local será condecorada en Paiporta por su labor durante la dana de Valencia

El Ayuntamiento de Paiporta y su Policía Local reconocerán mañana, 5 de diciembre, la labor de la Policía Local de Cáceres por su «destacada» intervención durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana el año pasado.

Los 23 agentes que participaron en las labores de emergencia han sido invitados a este acto de condecoración y agradecimiento institucional.

A la ceremonia asistirán 20 miembros de la Policía Local de Cáceres, entre ellos un subinspector, varios oficiales y agentes, que estarán acompañados por el concejal delegado de Policía, Pedro Muriel.