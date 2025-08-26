HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la galería de tiro de la Policía Local que aparece en pliego de la licitación. HOY

La Policía Local de Cáceres volverá a tener galería de tiro en 2026 después de cinco años

El Ayuntamiento adjudica a una empresa de seguridad madrileña por 260.634 euros la reforma integral de las instalaciones, que llevan tiempo inservibles

C. M.

Cáceres

Martes, 26 de agosto 2025, 07:26

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres, celebrada este lunes de manera extraordinaria, ha propuesto a la empresa Covert Intelligent Security Systems ... la adjudicación de la reforma integral de la galería de tiro de la Policía Local. El contrato incluye la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, con un presupuesto de 260.634 euros IVA incluido. El plazo es de nueve meses, de manera que previsiblemente la galería volverá a estar lista para su uso a lo largo de 2026.

