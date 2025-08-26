La Policía Local de Cáceres volverá a tener galería de tiro en 2026 después de cinco años

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres, celebrada este lunes de manera extraordinaria, ha propuesto a la empresa Covert Intelligent Security Systems ... la adjudicación de la reforma integral de la galería de tiro de la Policía Local. El contrato incluye la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, con un presupuesto de 260.634 euros IVA incluido. El plazo es de nueve meses, de manera que previsiblemente la galería volverá a estar lista para su uso a lo largo de 2026.

La galería de tiro se encuentra en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local lleva sin funcionar cinco años debido a las graves deficiencias que presenta, de manera para poder realizar las prácticas de tiro los agentes deben desplazarse al Cefot.

«Esta obra es una demanda justa y necesaria y en ella llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura», ha dicho el edil de Infraestructuras, Víctor Bazo, que ha añadido que «es fundamental dotar a nuestros agentes de los medios técnicos necesarios para el correcto desarrollo de su labor diaria; solo así garantizaremos su seguridad y la de todos los cacereños y cacereñas».

Esta nueva actuación «camina hacia la modernización de los recursos de la Policía Local y la mejora de la seguridad ciudadana», informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

En la memoria incluida en el pliego del concurso se ahora se adjudica se detalla que la galería de tiro actual se ubica en la planta semisótano de la jefatura, un edificio construido a finales de los años noventa, y que no es utilizada «debido a severas deficiencias en materia de seguridad».

Materiales

El informe indica que las características de los materiales que se emplearán tendrán que garantizar la seguridad y salubridad durante el uso de la galería con armas cuya munición tenga un calibre máximo de nueve milímetros.

La memoria apunta demás que las obras no solo afectarán a la galería de tiro actual, sino también a otras dependencias anexas: el pasillo-archivo existente (situado en paralelo a la galería), el espacio situado debajo de la escalera principal y a la sala de calderas del edificio.

Dentro de la galería de tiro se prevé, como uso alternativo al tiro real, nunca simultáneo, una zona de entrenamiento de resolución de situaciones realistas en seco, con apoyo de simulador.

Se instalarán, en total, cuatro blancos orientados al tiro policial. Irán colgados del techo. Y se colocarán tres pantallas blindadas móviles de separación entre tiradores. Se dotará a estas instalaciones de un sistema de proyección de vídeos para simular situaciones reales y habrá, además, megafonía.

José Luis Ruiz, delegado del sindicato CSIF en la Policía Local de Cáceres, ya pidió en junio al salir a concurso la reforma que este proyecto no se dilate en el tiempo y que se materialice lo antes posible. Y es que los agentes cacereños han estado, al menos, un lustro casi sin entrenar, según detalló Ruiz, cuando la normativa establece que hay que hacer tres prácticas anuales.

El año pasado, según aseguró, se hizo una sola práctica en las instalaciones del Cefot y este año se ha realizado otra. El delegado sindical recordó además que cuando los policías hacían las prácticas en la galería existente tenían que hacerlas con armas de un calibre inferior porque las instalaciones no reunían las condiciones mínimas.