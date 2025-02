Autorizan cambios entre los policías locales de Cáceres para evitar nuevos recursos judiciales por los refuerzos

Solo ha habido un caso que haya terminado en los juzgados en relación a la última resolución municipal sobre refuerzos extraordinarios de la Policía ... Local para el partido entre el Cacereño y el Real Madrid. Se trata de una agente que acudió a los tribunales y logró medidas cautelares en el Contencioso-Administrativo, como ha informado HOY. El sindicato CSIF confirmó este martes que no ha habido más recursos ya que la mediación del alcalde con la jefatura de la Policía ha hecho posible, según un portavoz del colectivo, que los agentes designados para hacer turnos extra hayan podido cambiar los mismos con otros compañeros.

«Esto es algo que hasta ahora no se había permitido, pero ahora se ha dado la opción a que los agentes de descanso que fueron llamados a trabajar hayan podido coordinarse con otros compañeros, con lo que se ha rebajado la crispación que hay en la plantilla», indicaron desde CSIF.

Pese a ello, el sindicato considera «una chapuza» la resolución municipal del pasado 30 de diciembre en la que se designan refuerzos. Son en total seis agentes, un conductor de grúa y seis retenes, es decir, policías que están de descanso pero que debían estar localizables por si las necesidades del servicio obligan a contar con ellos.

«Resolución chapucera»

«Es una resolución chapucera en la que no se cumple con la normativa. El protocolo establece que deben transcurrir al menos 16 horas entre la salida de un agente y la entrada en un siguiente turno, y no ocurre. Es un incumplimiento flagrante», remarca CSIF. Asegura que algunos agentes llamados a trabajar este martes a las 16 horas habían terminado su jornada el mismo día a las siete de la mañana.

«No se cumple el protocolo. Deben transcurrir 16 horas entre la salida y la entrada en un siguiente turno y algunos salen a las siete y para entrar de nuevo a las cuatro de la tarde» SINDICATO CSIF

A su vez, inciden en el sindicato, «en el Ayuntamiento de Cáceres no existe la figura del retén, en la Policía Local no, por lo que no puedes obligar a un agente a estar de guardia a la espera de que pase algo cuando se encuentra en su jornada libre».

No obstante, se mantienen abiertas las negociaciones con vistas a elaborar un nuevo cuadrante y a coordinar y consensuar la aplicación de los turnos extra en la plantilla. Eso sí, se ha presentado un recurso de reposición.

CSIF espera que se dé respuesta a sus demandas en vía administrativa antes de que el conflicto se extienda a la vía judicial. De momento, para la cabalgata de Reyes, al tratarse de «un evento especial» los agentes reforzarán turnos voluntariamente.