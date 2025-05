La Policía Local anulará las multas puestas a los residentes de la parte antigua de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha entonado este jueves el mea culpa como máximo responsable del Ayuntamiento y ha avanzado que la Policía Local ... retirará las sanciones puestas a los residentes de la Ciudad Monumental que son consecuencia de la demora en la gestión de las nuevas autorizaciones de acceso a la zona controlada por cámaras de acuerdo a la nueva ordenanza, vigente desde el pasado mes de mayo.

Tal y como ha publicado HOY, vecinos de la parte antigua de la capital cacereña están recibiendo multas por acceder con su vehículo hasta sus casas debido a que el permiso temporal del que disponían ha expirado y a que, aunque han solicitado con tiempo la nueva autorización de acuerdo con la nueva normativa, ésta todavía no ha sido concedida por el atasco que hay en la administración. El caso más flagrante es el de Carlos Fernández y Sonia Martínez, una pareja con domicilio en el adarve Obispo Álvarez de Castro, muy cerca del Arco de la Estrella, que ha acumulado 50 sanciones.

«Hemos dados instrucciones a los servicios técnicos de Policía Local para que analicen caso por caso las diferentes casuísticas. En aquellos casos en los que, lógicamente, son vecinos y tienen sus residencias allí y han tenido permiso hasta ahora, se va a tramitar un expediente para anular esas infracciones, esas sanciones. Lamento, lógicamente, las molestias que eso puede ocasionar. Al mismo tiempo espero que en cuestión de días o de pocas semanas esté todo normalizado», ha comentado el regidor en unas declaraciones realizadas al inicio del desayuno informativo organizado por el grupo educativo GAN en el hotel NH Palacio de Oquendo, en la plaza de San Juan.

Ampliar El alcalde, Rafael Mateos (primero por la derecha), esta mañana a las puertas del hotel NH Palacio de Oquendo. HOY

Y, a continuación, ha insistido en la idea. «Me comprometo, y así se lo he pedido a la Policía Local y a los servicios técnicos, a que se analice una a una la casuística de aquellos vecinos que están siendo sancionados sin tener que haberlo estado», ha dicho. Y ha ido más allá al avanzar que en estos días ya se han firmado varias resoluciones para retirar sanciones.

«En esta semana -ha añadido el alcalde- he firmado varias resoluciones de casos concretos de residentes de la Ciudad Monumental retirando esas sanciones haciendo una revisión de oficio. Entendemos que estaban mal puestas. Se van a retirar las sanciones a aquellos que viven en la Ciudad Monumental y que estaban empadronados hasta ahora allí, en los casos en los que ha habido un retraso en la tramitación no imputable a ellos. No pueden padecer un anormal funcionamiento de la administración», ha agregado. Preguntado por el caso concreto de la pareja que ha recibido 50 multas, el alcalde no ha querido entrar en cuestiones individuales.

Resolución de permisos

Para entender la problemática de las multas hay que retrotraerse al 16 de marzo de 2023. Ese día, en la recta final de la legislatura de Luis Salaya, obtuvo la aprobación definitiva en pleno la nueva ordenanza municipal reguladora del sistema de accesos de vehículos al centro histórico de Cáceres mediante el control por cámaras, que derogaba a la anterior. La normativa entró en vigor el 17 de mayo de 2023.

Entre las novedades que recoge es que la zona restringida a la circulación se extiende a 24 nuevas vías. Para ello, se instalaron dos nuevas cámaras, una en la calle San Antón y otra en San Ildefonso. La modificación de normativa se justificó por la aplicación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que imponía a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la obligación de tener zonas de bajas emisiones.

Todos los residentes del área afectada por la ordenanza debían solicitar un nuevo permiso de acceso. Esta autorización la tenían que cursar tanto los residentes que ya contaban con permisos antiguos como los vecinos de las nuevas zonas restringidas, como Clavellina, Parras o Fuente Nueva.

Las nuevas cámaras de San Antón y San Ildefonso todavía no están activas porque el Ayuntamiento no ha resuelto los permisos de entrada. Las sanciones que en estos momento se están registrando afectan a la zona que ya estaba controlada por cámaras por la ordenanza antigua.

El Ayuntamiento refuerza el número de trabajadores para lograr resolver la «avalancha» autorizaciones pendientes para entrar en la zona restringida por cámaras

El Consistorio estrenará un nuevo sistema informático para facilitar las gestiones de los vecinos relacionadas con estos permisos

«Somos conscientes de que la nueva ordenanza, que se aprobó en la pasada legislatura, ha supuesto una avalancha de solicitudes. Y estamos trabajando en resolverlas», ha admitido el alcalde, que ha avanzado que se han adoptado varias medidas para tratar de agilizar las autorizaciones.

Por un lado, se ha incrementado de manera temporal el personal dedicado a gestionar estas solicitudes. Y, además, se va a poner en marcha un nuevo sistema informático para facilitar la tramitación de los expedientes y, al mismo tiempo, facilitar las gestiones a los vecinos. «La nueva ordenanza ha incluido nuevas zonas y eso ha generado una avalancha de nuevas solicitudes que ha dificultado la tramitación de las mismas», ha indicado Mateos. «Hemos puesto a varios auxiliares administrativos a trabajar en esos expedientes. Se les van a pagar servicios extraordinarios para que a la mayor brevedad posible esté solucionado».