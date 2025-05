Cuándo estarán activas las cámaras instaladas en San Antón y San Ildefonso

María José Torrejón Cáceres Viernes, 12 de abril 2024, 08:46 Comenta Compartir

Una vez que estén resueltos todos los permisos de acceso al casco antiguo que se encuentran pedientes, se activarán las cámaras instaladas en San Antón y San Ildefonso, que por el momento siguen sin funcionar aunque deberían haber entrado en servicio en junio del año pasado. El alcalde, Rafael Mateos, aclaró ayer que los usuarios del parking de Obispo Galarza, que queda incluido en la nueva zona afectada por las restricciones, podrán seguir pasando. «Hay que ser consciente y conocedor de cuál es la normativa. Funcione o no funcione la cámara de San Antón, el parking siempre estará exento. A aquellos que vayan al parking les dará igual que la cámara funcione o no. Es cierto que a día de hoy la cámara de San Antón todavía no está operativa porque estamos tramitando toda esa avalancha de solicitudes no solo de residentes, sino también de repartidores que van a la zona y de familiares de residentes que, conforme a la ordenanza, tienen derecho», dijo Mateos.

Rafael Mateos dijo que el Ayuntamiento comunicará con antelación la fecha en la que las nuevas cámaras se pondrán marcha. Por ahora no hay día fijado, después de que se hayan ido dando varios plazos que han sido incumplidos. «Seremos muy transparentes y publicaremos cuando las cámaras entren en funcionamiento. Pero preferimos retrasar la entrada en funcionamiento de las cámaras hasta tener todas las solicitudes dadas de alta. Dicho esto, el parking nunca se va a a ver afectado por la cámara de San Antón», concluyó.