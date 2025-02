«A los plenos se viene a hacer teatro» Los concejales de Cáceres se enzarzan tras denunciar Teófilo Amores que las mociones no se cumplen y el portavoz del PP, Rafael Mateos, le replica que debería dimitir

El concejal no adscrito, Teófilo Amores, durante su intervención.

Extraño pleno en el Ayuntamiento de Cáceres esta mañana. Lo inició como presidente el alcalde y lo cerró menos de dos horas después la teniente de alcalde, al ausentarse Luis Salaya por cuestiones de agenda. De no ser por la moción presentada por el PP para aprobar un plan de defensa de las familias y la economía, la sesión hubiese quedado resuelta en apenas un cuarto de hora. Una función de aliño, con asuntos encaminados en las comisiones informativas y mínimo debate.

Pero cuando el portavoz popular inició la defensa de una propuesta que plantea revertir la subida del IBI y el impuesto de rodaje se abrió la caja de los truenos. En los últimos días, las miradas estaban puestas en el concejal no adscrito, Teófilo Amores, que podría voltear la aritmética municipal y hacer prosperar la moción si votaba a favor de la misma. Sin embargo, Amores, que ya había adelantado su posición contraria, ha vuelto a repetir que el documento presentado por el PP no era más que un 'encargo' que llegaba desde Génova, la sede madrileña del PP.

«No es un postureo. Es una moción necesaria», remarcó por su parte Mateos, también presidente local del PP en Cáceres. Repasó el impacto que está teniendo en los bolsillos de los ciudadanos la revisión fiscal y volvió a desmentir a la concejala de Economía cuando dice que este es mínimo y los ingresos que se obtienen permiten aumentar la prestación de servicios públicos. La moción acabó convertida en un espejo que mostraba la imagen perfecta de la división del pleno. Por un lado, PSOE, Unidas Podemos (UP) y Amores. Por otro, los no adscritos Alcántara y Díaz, PP y Ciudadanos. La propuesta popular fue tumbada con 12 votos en contra, los esperados. Cs, PP y Alcántara y Díaz sumaron 11 votos a favor. No llegó a votar el alcalde, ya ausente.

La moción del PP para revertir la subida del IBI fue tumbada con los votos del PSOE, Amores y Unidas Podemos

«Lo que se hace aquí es puro teatro. Se aprueban propuestas que escapan de nuestro ámbito. Son capaces de aprobar una moción para que pare la guerra en Ucrania», ironizó el exconcejal de Vox. Su reproche, además, es que las mociones que se aprueban no se cumplen y al final son puramente declarativas lo que «no lleva a ningún sitio». «Sé que al señor Mateos no le gusta, pero es verdad. Se viene a hacer teatro. Los asuntos se resuelven en otros sitios, en pasillos o en una comisión», zanjó.

Amores no ha vuelto a presentar ninguna moción, convencido de que su recorrido es mínimo. En ese punto sí coincidió con el también no adscrito, Francisco Alcántara: «Me lo habían advertido, pero nosotros vinimos aquí con mucha ilusión. Hemos presentado 24. El reglamento municipal pone dificultades a las mociones ejecutivas. Si esta moción del PP se aprobase tendríamos un serio problema legal. Al Gobierno le interesa una oposición en el pesebre», ha venido a decir.

Raúl Martín, de UP, cuestionó que la moción no llegue directamente desde Génova, ya que también está en otros ayuntamientos. Raquel Preciados, de Cs, sí la apoyó, pero admite que el cumplimiento de los acuerdos de pleno es mínimo: «En 2019 salió adelante nuestra moción sobre el plan de fachadas. Aún no se ha hecho».

«La moción del PP es declarativa, no ejecutiva», espetó Pulido, ya como presidenta del pleno.

Rafael Mateos habló de una discusión absurda. «Que más le da al ciudadano si es declarativa o ejecutiva una moción, al ciudadano lo que le afecta es el recibo del IBI que ha pagado». En ese punto, puso el ejemplo de un hostelero que le mandó un mensaje: «Pagaba 3.800 euros y este año paga 5.200. Eso no es un teatro. No es una broma. Usted es responsable. Igual que Unidas Podemos», replicó a Amores.

El debate se intensificó con un tono hasta ahora pocas veces visto. Mateos invitó a Amores a marcharse. «Lo que dice es una falta de respeto a esta institución. Yo vengo aquí a trabajar. Si usted considera que el pleno es un teatro debería irse». Pulido avisó a Mateos de que se estaba pasando con el tiempo en su intervención, pero al portavoz popular aún le dio tiempo de recordar a la concejala de Economía, María Ángeles Costa, que siguen sin utilizarse los ocho millones del préstamo de inversiones que se pidió.