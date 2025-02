El PP se acerca a Teófilo Amores para desactivar la subida de impuestos en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 13 de junio 2022, 12:59 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

El PP llevará al pleno del próximo jueves en Cáceres una moción en la que pide que se aplique un plan económico y de recuperación que favorezca a las familias y empresas. Se trata de una moción general que los populares presentan en todos los ayuntamientos de España pero que en el caso de la capital cacereña tiene particularidades propias, según el portavoz municipal y presidente local del partido, Rafael Mateos.

«Ha aumentado la recaudacion y hay margen para devolver ese dinero a los contribuyentes sin que afecte a los servicios básicos», opina Mateos, que recuerda que las cuentas municipales tendrán un ingreso extra de unos tres millones de euros gracias a la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), más conocido como 'de circulación' o 'de rodaje'.

«Pedimos medidas en Cáceres, porque tiene peculiaridades. Se ha ahondado en el problema fiscal. En 2021 se subieron los impuestos con el voto en contra del PP. Avisamos de que ello supondría problemas para las familias. Pedimos una rebaja y fue lo contrario, subieron el IBI y el impuesto de rodaje. No se ha subido en 30 ó 40 euros a las familias como dice la concejala de Economía», resalta Mateos. Incide en que el IBI «ha afectado a muchas empresas» y el impacto del impuesto «se ha disparado un 40 por ciento con subidas de hasta 50.000 euros para esas empresas».

Lo que el PP define como una subida «desorbitada» se suma ahora a una inflación que llega al 10 por ciento, el incremento de las facturas de la luz y el gas y también el de la cesta de la compra o los precios de la gasolina en máximos.

«Las familias no pueden más», afirma Mateos, que sostiene que aún «hay margen para la rebaja de impuestos» y en el caso el IBI o el impuesto de rodaje reclama volver a los tipos que había en vigor antes de la llegada del PSOE al Gobierno.

«Aprovechanos el pleno para pedir la reversión de la subida. Espero contar con el apoyo de la mayoría de los concejales. Todos sabíamos que iba a ser una subida brutal», concluye. De esa forma, Mateos abre el diálogo con el resto de la oposición para tratar de desactivar una subida que ya es efectiva, como se ha podido comprobar con la domiciliación de recibos y los primeros cargos en cuenta el pasado viernes.

«Se le mete mano en el bolsillo a las familias y las empresas van a pagar más de un 40 por ciento», incide. Mateos se refiere al impacto de «pasar del 0,7 al 1% en inmuebles de más de 350.000 euros de valor catastral y eso se traduce en un 42,8% más» algo que, según ha citado, desconocían algunos concejales.

En este sentido, se ha referido a Teófilo Amores sobre el que confía que recapacite y esta vez apoye la moción. La subida de impuestos se aprobó con una modificación de las correspondientes ordenanzas fiscales. Los votos del PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito fueron suficientes.

«Teófilo Amores dice que desconocía el impacto», ha abundado Mateos. «La junta de portavoces fue el viernes pero confío en que algunos compañeros recapaciten y apoyen», ha reseñado en alusión al exconcejal de Vox. Ciudadanos y los nos adscritos Alcántara y Díaz ya se posicionaron contra la subida de impuestos.

La incidencia del IBI en los bolsillos ronda los 27 euros por recibo si se tiene en cuenta la recaudación y los recibos puestos al cobro con esa subida del siete por ciento. El recibo medio es de 269 euros y el año pasado era de 245. La parte más conflictiva es la que corrresponde a los inmuebles urbanos cuyo valor catastral sea superior a 350.000 euros, siempre que se excluyan los usos residenciales. Es decir, se trata de inmuebles dedicados a negocios. «Ya lo advertimos. La subida es de más del 40 por ciento», lamenta Rafael Mateos.

En la moción, el PP también propone Gobierno de España que diseñe un plan de mejora de la efectividad y calidad del gasto público, y que diseñe un nuevo programa para los fondos europeos de recuperación, además de «una bajada de impuestos de manera inmediata, temporal y selectiva».

No está claro que Amores vaya a apoyar la moción popular. Sin ese voto, el PP se quedaría otra vez en minoría. Además, el propio Mateos admite que se trata de una moción «declarativa, para que el Ayuntamiento se posicione», aunque confía en que se si se aprueba, el Gobierno municipal inicie la tramitación para desactivar la subida del IBI y el impuesto de rodaje en 2023.

Respuesta del PSOE

El grupo municipal socialista, por su parte, ha criticado la moción del PP. No está pidiendo realmente que se revierta el cambio, sostiene, sino que intenta engañar a la ciudadanía porque presenta al pleno una moción declarativa y no ejecutiva.

La portavoz del equipo de Gobierno, María José Pulido, Pulido, afirma que “la moción institucional que anuncia el PP solo es una muestra más de oportunismo y debilidad política. Los populares presentarán al Pleno esta moción aún sabiendo que no tiene más recorrido que ser una declaración de intenciones y así se valoró en la Junta de Portavoces a petición expresa del propio Partido Popular”.

Este grupo, añade, “busca sacar a la esfera mediática una cuestión que ya perdió en el debate democrático, en un pleno municipal; y lo hace intentando confundir a la ciudadanía, con afirmaciones sin contrastar, obviando que ellos subieron los impuestos en 2013 y con medias verdades equiparando a las familias con las empresas”.

Teófilo Amores avanzó este lunes que no apoyará la moción del PP. "Es una directriz enviada desde Génova", afirma

“Es verdad que nos toca vivir un periodo crítico, que nos enfrentamos a grandes desafíos, por eso debemos reforzar las instituciones y respetar las decisiones tomadas”, enfatiza Pulido. Recuerda la oportunidad que suponen los fondos europeos y subraya que el cambio impositivo para volver a los tipos anteriores se debió a la necesidad de reforzar los servicios públicos.

Con respecto a un posible apoyo a la moción popular, a última hora de la tarde, el concejal noa dscrito Teófilo Amores destacó a consultas de HOY que "es una directriz enviada desde Génova" como demuestra que solo el último párrafo del texto alude a Cáceres. Explica Amores que según el PP la subida "es inconstitucional) por suponer "un incremento contrario a los principios constitucionales de justicia tributaria y capacidad económica".

"Lo procedente sería, detalla, no presentar una moción, que ya sabemos por la experiencia de los últimos años que no son más que 'teatro', sino un recurso ante los tribunales reclamanado la anulación de la decisión", argumenta. Pese a los intentos del PP por acercar posturas y el mensaje de Rafael Mateos a los grupos municipales y concejales, Amores avanza que no apoyará la moción.