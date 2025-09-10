Centros educativos de Cáceres se manifiestan el sábado durante nueve horas contra el asesinato de niños en Gaza En el acto, abierto a toda la ciudadanía, se leerá de forma ininterrumpida el nombre de los 18.000 menores muertos en los ataques israelíes

Una veintena de centros educativos de la capital cacereña y de la provincia se han adherido a la acción que se desarrollará el próximo sábado 13 de septiembre en la Plaza Mayor, una jornada reivindicativa comunicada a la Delegación del Gobierno de Extremadura a favor de la población de Gaza asediada por los ataques israelíes. Se trata, tal y como informa la organización, «de la lectura de forma initerrumpida del nombre de los niños y niñas asesinados en Gaza en los dos últimos años». Según los datos que manejan la cifra de menores supera los 18.600. La acción se prolongará durante nueve horas, de 12 a 21, para mostrar de esa manera «el compromiso de la educación contra el genocidio» de Israel hacia la población palestina en la Franja de Gaza.

Los IES Al-Qázeres, Brocense, Norma Caesarina, Universidad Laboral, García Téllez de Cáceres, la CEPA de Cáceres, el IES Francisco de Orellana de Trujillo, el IES Alagón de Coria, el IESO Los Barruecos de Malpartida, el IES Maestro Gonzalo Korreas de Jaraiz, el IES San Pedro de Alcántara de Alcántara, la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres, el CEIP Ribera del Marco, el CEIP Donoso Corté, el CEIP Alba Plata, en centro infantil La Cometa, Coconet Mentes Creativas, Alaire escuela libre y la Facultad de Derecho de Cáceres participan en este acto, que se ha llevado a cabo también en otras ciudades de España como Madrid, Valladolid o Zaragoza.

Extremadura ha organizado distintas concentraciones a favor de Gaza desde que se han recrudecido los ataques a la población. El pasado mes de junio un centenar de personas, mujeres en su mayor parte, vestidas de negro y con bebés simulados envueltos en sudarios blancos recorrieron el centro de la ciudad para pedir «el fin del genocidio en Palestina». Un total de 70 asociaciones culturales, religiosas, las tres diócesis de la región, organizaciones no gubernamentales, festivales culturales y musicales de la ciudad, asociaciones de distintos barrios cacereños, estudiantiles, entidades animalistas, LGTBI, feministas, de personas mayores, enfermas o con discapacidad, entre otras, se sumaron a la iniciativa de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres para manifestar su malestar ante la situación que se vive en Gaza por los ataques israelíes contra la Franja, en la que diariamente mueren unos 80 niños. El obispo de Coria Cáceres, Jesús Pulido, también estuvo presente en esta cita que partió de la plaza de San Juan y terminó en la plaza Mayor. Durante el verano se han llevado a cabo distintas concentraciones.