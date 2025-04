Piti Hurtado: «Para los 'boomers' el más grande de la historia es Jordan, no hay ni debate»

Piti Hurtado (Cáceres, 1974) regresó este martes a su ciudad para presentar en Las Caballerizas 'GOAT. Una historia de la Pitipedia', un libro escrito junto ... a Antonio Pacheco en el que analizan la pugna entre los aficionados al baloncesto sobre quién es el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan o LeBron James. El que fuera entrenador del Cáceres Basket, y actual comentarista de la Euroliga en Movistar+, también presentó en el acto la nueva edición del campus de baloncesto que dirige cada verano en La Vera.

–¿Es posible saber de forma mínimamente objetiva si es más grande Jordan o LeBron?

–Algunos 'boomers' que pasaban por la caseta donde firmamos en la Feria del Libro de Madrid, de mi edad o algo mayores, veían el libro y resoplaban. Casi les irritaba la pregunta, porque para ellos no hay ni debate: el más grande es Jordan y punto. Pero Antonio Pacheco y yo hemos querido repensarnos, porque LeBron James para los jóvenes tiene un impacto brutal. Y sí hay debate: el 70% de los jugadores de la NBA consideran que LeBron es mejor jugador que Michael Jordan. No tenemos que ser inmovilistas.

–Diga tres cosas en las que es mejor Jordan y tres en las que le supera LeBron.

–Jordan es mejor a nivel de carisma global. También a la hora de ser un depredador en el momento adecuado, pues sus seis finales las ganó. Y estéticamente es superior, es más bonito de ver. LeBron en cambio es mucho más fuerte, lo cual es una virtud porque es fuerza física y mental, con 20 años a un nivel superlativo. Además es mejor a la hora de pensar en todo el equipo, y también ha sido mejor vendiendo su marca a nivel social, al menos en la segunda mitad de su carrera.

–¿Al margen de quién fuera mejor jugador, cuál ha sido más importante para el baloncesto?

–Creo que Jordan es más importante. Él agarra la inercia de Magic Johnson y Larry Bird y convierte el baloncesto en un fenómeno totalmente global. Michael Jordan y Mohamed Ali seguramente son las dos figuras deportivas más importantes de la historia porque no llegaron solo a mercados mayoritarios, sino que se habla de ellos en cualquier parte del mundo.

–¿Como espectador prefiere la NBA o el baloncesto FIBA?

–No me gusta elegir, me gustan mucho los dos. Quizás como entrenador soy más del FIBA, pero como espectador me encanta la narrativa del baloncesto estadounidense y no renuncio a ella.

–¿Y cuál prefiere comentar?

–Es más amable comentar la NBA porque no hay tanto 'hater', pero el baloncesto FIBA me resulta más entretenido de comentar desde un punto de vista técnico, en ese sentido es más atrayente.

–¿Qué ha aprendido de la tele en los años que lleva comentando?

–Que no hay que creerse nada. La tele es un gran medio si lo vives con pasión y eres honesto. Me ha enseñado que aunque te paren cuatro por la calle no eres distinto de ellos, y de hecho el que te para normalmente lo que quiere es contarte su historia, porque ya sabe la tuya. Sobre todo me ha abierto la puerta de gente a la que he entrevistado y que son grandes ídolos, como Obradović o Jasikevičius, y he alucinado con que ya me conocían porque me habían escuchado en partidos.

–Hablaba antes de los 'haters'. ¿Tener una gran exposición pública en algo tan emocional como es el deporte le ha causado problemas? ¿Qué estrategias usa para enfrentarse a eso?

–Hay gente que cierra sus redes y no quiere volver a saber nada, pero en mi caso creo que las redes me han dado mucho como para hacer de la parte el todo. Por ejemplo, en Euroliga hay una parte de los aficionados, la más ruidosa, que necesita saber de qué equipo eres, y si no es un problema para ellos. Yo soy del Cáceres y de los Lakers, pero eso no les vale, así que se lo inventan y te asignan uno.

–Se habla mucho del forofismo en el fútbol, pero por lo que dice también hay en baloncesto.

–Sí, y es un problema. Cuando la bufanda aprieta mucho el riego circulatorio no es el adecuado. Y no pasa solo en el fútbol y el baloncesto, también en el deporte de nuestros hijos, y sería necesario controlar eso.

–¿Tiene interés en volver a entrenar a equipos profesionales?

–Sí, pero una vez asentado tiene que ser algo que realmente te satisfaga, que venga un gran equipo a pedirte que estés en el 'staff' técnico, aunque no sea como primero. Yo ya estaba como entrenador a los 14 o 15 años en el patio del San Antonio, así que me considero más entrenador que otra cosa.

–Después de tanto tiempo fuera, ¿cómo ve Cáceres cada vez que regresa?

–Creo que los que vivimos fuera siempre tenemos esa relación de amor-odio. Sientes nostalgia en positivo y en negativo, mis padres ya no están... Yo veo bien y me gusta la parte del ocio, aunque quizás le falta empuje empresarial.

–No sé si es la palabra adecuada, pero ¿se ha reconciliado con el Cáceres Basket?

–Sí, es la palabra. Lo que pasó lo sentí emocionalmente, despechado, porque entonces no pensé que fuera yo el que tenía que irse. Luego comprendí que los imprescindibles de verdad son los que ponen el dinero para que esto siga. Estuve tres años sin ir a un partido. Luego la herida se cerró y volví. El San Antonio y el Cáceres son mis equipos para siempre.