La pista de patinaje salva la Navidad en Cáceres, pero sin llegar a las cifras del año pasado

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 12 de enero 2025, 19:37 Comenta Compartir

La pista de hielo artificial de patinaje en la Plaza Mayor de Cáceres se despide tras un mes abierta, desde el pasado 13 de ... diciembre. Pone fin así a un periplo que arrancó con dudas, después de que la actividad estuviese en serio peligro al quedar desierto el concurso que abrió el Ayuntamiento ante la imposibilidad de que la mercantil que la había llevado a cabo en ediciones anteriores pudiese hacerlo por mantener deudas con la administración. Aunque no se han facilitado aún datos definitivos, José Manuel Borda, el empresario que ha abierto esta Navidad, cree que «el balance es positivo», aunque admite que no se ha llegado a las cifras de ejercicios anteriores, cuando la pista era de hielo natural, no sintética.

Según el estudio económico que se incluyó en el concurso público que se inició para adjudicar el contrato, por la pista de patinaje pasaron 550 personas cada día, de media. Con un precio de ocho euros por entrada, los ingresos se estimaban en ese estudio en 132.000 euros. Este año el balance se considera más modesto, asume el promotor. «Ha habido una buena respuesta pero a falta de cerrar los datos no han sido 500 personas al día», ha indicado en los últimos días en conversación con HOY. A media mañana del domingo cuatro personas patinaban sobre la pista, pocas horas antes del cierre previsto para la tarde. Ésta es la última atracción navideña que se mantenía operativa. El Ayuntamiento acordó una modificación de la Ordenanza sobre Medio Ambiente de forma extraordinaria para ampliar los límites de ruido «Todo lo que sea traer actividades a la Plaza Mayor es muy positivo. Lo que hemos notado en el sector es que ha habido menos movimiento que en las navidades del año anterior, con quejas por el tamaño, quizás demasiado pequeño. Pero mejor eso que nada», explica Emilio Rey, propietario del restaurante y cafetería El Pato, situado justo enfrente de la pista. Más pequeña La de este año ha sido una pista de menor tamaño, con 200 metros de superficie. En la licitación se apuntaba a una de entre 400 y 600 metros. El promotor de esta edición subraya que en caso de repetir en futuras ediciones será necesario ganar tamaño, al menos hasta los 400 metros.. En detrimento de los ingresos también ha ido el descuento de las entradas, que frente a los ocho euros de antes esta vez han costado cinco. Eso sí, el empresario reconoce que el montaje y el mantenimiento de la pista de hielo artificial, que es alquilada, no propia, resulta mucho más económico. También ha sido noticia en las últimas semanas el impago de las tasas que se constata en un informe de la Tesorería municipal. El empresario ya ha explicado que pidió un fraccionamiento al organismo de recaudación. El montaje de la pista arrancó el 11 de diciembre y abrió el 13, el mismo día que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento dio su visto bueno. La solicitud era para dos casetas tipo 'jaima', otra para la venta de las entradas y una atracción infantil con camas elásticas en el Foro de los Balbos. Otro aspecto es que el Consistorio, de forma expresa para esta atracción navideña, acordó modificar de forma «excepcional y temporal» los valores límite de ruido en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente. Frente a un mínimo de 45 decibelios en áreas de suelo de uso residencial como la Plaza Mayor se fijó un tope de 100. Hay que recordar que el anterior promotor fue sancionado por exceder los límites. El ruido que generó llevó a efectuar mediciones a la Policía Local tras las quejas de los vecinos. Esa situación no se ha dado este año.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión