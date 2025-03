Cáceres contará con una pista de hielo artificial como principal reclamo de su Navidad El alcalde asegura que no se trata de una adjudicación directa sino de una ocupación de vía pública y el promotor pagará las tasas municipales

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 11 de diciembre 2024, 13:11 Comenta Compartir

Cuando el empresario que ha promovido la pista de hielo en Cáceres en los últimos años dijo que este año el proyecto iba con retraso ... y que era «inviable« que la instalación se montase a tiempo no llegó a acertar de pleno. El alcalde, Rafael Mateos, respondió que no se trataba de buscar culpables sino de dar soluciones y en eso se puso el equipo de Gobierno local desde que el día 29 de noviembre confirmó que ninguna empresa se había interesado por concurrir al concurso público que hubo que convocar a toda prisa cuando se comprobó que la mercantil no podía contratar con el Ayuntamiento por las deudas que tenía pendientes de pago. 12 días ha tardado el Ejecutivo de Rafael Mateos en responder. Lo ha hecho con la presentación de una programación navideña que llega con sorpresa. Cáceres sí tendrá pista de hielo. Será sintética, artificial, más ecológica, con un menor consumo de energía y generará menos molestias por ruido. Así lo ha anunciado esta mañana el regidor, acompañado en la sala de prensa del Consistorio por los miembros de su equipo.

Mateos niega que se trate de una adjudicación directa, sino de una petición cursada por el nuevo promotor, que no tiene relación con el anterior, para ocupar la vía pública, en este caso la Plaza Mayor. La empresa de la pista deberá abonar las tasas municipales ya que, al contrario que ocurría en el concurso abierto, el Ayuntamiento no le exonera de dicho pago ni tampoco afronta, en principio, la cobertura de un hipotético déficit. En la licitación esa cobertura llegaba a 30.000 euros. La presentación del programa navideño ha tenido efectos retardados respecto al encendido de la iluminación de hace dos semanas. El Consistorio mitiga el impacto de lo que parecía un fracaso con la pista de patinaje con una alternativa de última hora y atracciones infantiles en la Plaza Mayor, a la vez que refuerza las actividades para todos los públicos en las barriadas. Ampliar El alcalde de Cáceres, en el centro, presenta la programación navideña junto a sus concejales. A. MÉNDEZ La pista ya ha comenzado a montarse y si todo va según lo previsto se pondrá en marcha el viernes. Será descubierta, ya que no contempla la instalación de una carpa. «Es una pista que apenas consume energía y genera menos ruido que la del año pasado», ha resaltado el alcalde. Cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados y va ubicada en la zona baja de la Plaza. Las entradas costarán cinco euros, cuatro euros para los menores de ocho años. A ello se suma una reproducción de la casa de Papá Noel, con escenografía especial dirigida a los más pequeños. Junto a la pista se perfila una atracción diaria diferente cada día. En el Foro de los Balbos habrá juegos de 'jumping' y castillo hinchable. También en la Plaza habrá una oferta de ocio para los adolescentes con actuaciones de grupos locales. Para el 31 de diciembre se anuncia una Nochevieja infantil, con música y baile, organizada por la empresa Atakama Teatro. Photocall Aunque la pista de patinaje se perfila en su nueva versión como el gran atractivo de la Navidad cacereña hasta Reyes, también se han definido tres puntos con motivos navideños que funcionarán como photocall. Los tres magos se ubican en San Juan, hay renos en Gómez Becerra y un sillón especial en Rodríguez Moñino. El Ayuntamiento repartirá jardineras por la ciudad monumental para darle colorido estos días a la vez que mantiene la iluminación extraordinaria en la muralla. Jazz, flamenco y elementos de viento llenarán los rincones de la parte antigua y las áreas comerciales y se cuenta con actuaciones de Tamara Alegre, Ana Peromingo o Carlos Marcos entre otros. La ruta de corales 'Canta la Navidad' también pasará por el casco antiguo. El día 31 de diciembre habrá una Nochevieja infantil en la Plaza Mayor El pasado 25 de octubre la Junta de Gobierno local ya había aprobado un expediente de contratación menor por importe de algo más de 9.000 euros para dotar de contenido a través de los servicios de una empresa privada de esas actuaciones navideñas en los barrios de la capital. «Cáceres estará en el centro en un estado de ebullición permanente. Pero hemos querido llevar la Navidad a las barriadas, algo que no hacen todas las ciudades de España. Todas cuentan con elementos de iluminación navideña, incluidas las pedanías», menciona Rafael Mateos. La Banda Municipal protagonizará un concierto en la casa de cultura Rodríguez Moñino el día 23. Un día antes, el 22, será la primera San Silvestre para mayores. Arrancará en la Avenida de Portugal y finalizará en la Plaza, con música y bailes. El próximo martes 17 habrá una propuesta para diseñar la cueva de Maltravieso por parte de los escolares cacereños. Será en el Palacio de Congresos. Navidad en San Antón También se han facilitado los expedientes para instalar atracciones para niños con norias y trenecitos en puntos como la parte baja de Cánovas o la zona de Moctezuma. El circo África presentó a través de su promotor una solicitud para montar en el recinto Ferial. Las fechas elegidas eran del 2 de diciembre hasta el 12 de enero. Otra de las novedades de la navidad cacereña serán los conciertos desde las ventanas del Gran Teatro. La dirección del Consorcio presentó un escrito en el que pedía autorización para el montaje de una plataforma de dos metros por uno en el acerado de la calle San Antón. El Gobierno ha pedido informes técnicos sobre la afección a la vía y al desarrollo del transporte urbano y finalmente se dio el visto bueno a una actividad que incluye ambientación navideña musical, en las ventanas del propio teatro, así como corte al tráfico de San Antón. Será los días 22 de diciembre (de 19 a 19.30 horas), 27 y 28 de diciembre (de 19 a 20 horas). Igualmente, la Cofradía del Espíritu Santo tiene previsto organizar su pasacalles 'Cartero Real' el día 2 de enero. Transcurrirá entre la iglesia de Guadalupe y la ermita del Espíritu Santo. Antes de eso, el martes 24 de diciembre, es uno de los días señalados en el calendario festivo cacereño por las populares cañas de Nochebuena. La Asociación Hostelera Pizarro Monumental ha organizado un pasacalles para amenizar las horas previas a la cena de ese día. Se celebrará en horario de tarde entre la calle Donoso Cortés y llegará hasta la Plaza de las Claras con ambientación musical.

