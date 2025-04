Contabilizan 23.000 euros en deudas con el Ayuntamiento de Cáceres de las empresas de los cacharritos y la pista de patinaje

La Tesorería municipal contabiliza deudas por al menos 23.300 euros a los promotores de la pista de hielo artificial de la Plaza Mayor y ... de las atracciones infantiles de Cánovas. En un informe emitido el pasado 16 de diciembre, destaca que las autorizaciones para la ocupación de vía pública «conllevan el devengo de la correspondiente tasa, antes de la correspondiente instalación». «En ambos casos, esto no se ha vigilado», certifica en el documento la Tesorería del Ayuntamiento.

Las atracciones en el paseo de Gloria Fuertes, en la zona baja de Cánovas, recibieron autorización en la Junta de Gobierno Local el día 25 de octubre y pueden estar operativas hasta el 31 de enero. Corresponden a la empresa A. García Grupo SL, la misma mercantil que en años anteriores explotó la pista de hielo en la Plaza Mayor. Curiosamente, como ya informó HOY, no pudo presentarse al concurso público que convocó el Ayuntamiento y que finalmente quedó desierto. La razón era que mantenía deudas con la administración. Sin embargo, ello no le ha impedido gestionar los cacharritos en Cánovas.

El documento de la Tesorería alude al permiso concedido para tres atracciones, un tren infantil, un pequeño carrusel y una mini noria. A ellas se suma un puesto de venta de buñuelos. La Tesorería cree que no se han tenido en cuenta advertencias anteriores por su parte sobre esa situación de liquidaciones pendientes. «Están ocupando la vía pública –abunda– sin cumplir con la autorización otorgada». Se refiere también a José Manuel Borda Ronco, el promotor de la pista de hielo artificial.

Los impagos de ambas suman más de 23.000 euros, exactamente 23.388 euros, según el documento de la Tesorería. Desde el 25 de octubre, por la ocupación de la vía, son cinco recibos por 16.552 euros. El más alto se eleva a 11.690 euros. También se adeuda el pago de una fianza de 500 euros.

Desde el 11 de diciembre, cuando comenzó el montaje de la pista de patinaje, se recogen tres impagos. En total, son 6.836 euros.

El Ayuntamiento exige a lamercantil de las atracciones de Cánovas el «pago inmediato de las deudas»

La Tesorería recuerda que las autorizaciones se pueden revocar por motivos de interés público o cuando los interesados no se encuentren al corriente de pago. En una propuesta que trasladó a la Junta de Gobierno Local solicita que se lleve a cabo «la debida vigilancia» de estas situaciones por parte de los servicios municipales «y si procede –continúa– desde la Alcaldía se acuerde la revocación de la autorización concedida». También plantea, si procede, la imposición de una sanción. A consultas de HOY, el Gobierno local admite que se ha exigido el abono correspondiente al promotor de los cacharritos. De hecho, la Junta de Gobierno le requiere el «pago inmediato de las deudas contraídas con este Ayuntamiento».

Pidió un fraccionamiento de pago

En el caso de José Manuel Borda, promotor de la pista de hielo, el pasado 18 de diciembre se le solicitó que presentase el documento por el que el Organismo de Recaudación (OAR), que depende de Diputación, le había aprobado su fraccionamiento de pago. Y en caso de no ser favorable, resalta, debería presentar el justificante de pago de las tasas. Consultado al respecto, el empresario asegura estar «al día» con el Ayuntamiento ya que ha concurrido a otras licitaciones y no ha encontrado ninguna salvedad. En este sentido, confirma que solicitó ese fraccionamiento pero posiblemente la carta de pago que emite el propio Ayuntamiento no había llegado aún al OAR. «Ni siquiera sabía la cantidad exacta de las tasas cuando pedí el fraccionamiento», asume.

José Manuel Borda, que ha obtenido varios contratos municipales, se muestra tranquilo sobre los pagos pero reconoce que todo se hizo «muy deprisa» ya que la pista «comenzó a montarse el 11 de diciembre y abría el 13». Cerrará el próximo domingo y aunque todavía no ha hecho balance definitivo cree que la respuesta de público «ha sido buena».