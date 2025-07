La pintora cacereña a la que el arte taurino lleva por el mundo

La localidad del sur de Francia Mont-de-Marsan tiene 30.000 habitantes y en sus fiestas de la Madeleine esa cifra llega a los ... 700.000. El dato, que muestra el éxito de esta cita, lo da la creadora cacereña Carmina Santos, que vuelve a representar el arte español en el sur de Francia con su participación, por segunda vez en la exposición 'Toros y Arte'. Allí, en el espacio cultural Les Halles, muestra unas piezas que se han convertido en todo un icono: sus abanicos pintados con temática taurina, además de pinturas en lienzo y en acuarela que muestran esta tradición.

Tal y como cuenta ella misma en la exposición están invitados también los artistas Jérôme Pradet, Jesús Cobaleda y Robin Salette. «Está funcionando muy bien, en el tercer día han pasado ya 1.000 personas», explicaba el pasado viernes. La muestra se clausura hoy domingo. Ha llevado 40 piezas para exponer, que pone a la venta. «Hay mucha gente de paso, que viene solamente un día, si se llevan algo lo repongo», explica.

A Carmina Santos sus coloristas abanicos la han llevado a muchas partes del mundo, además de numerosos emplazamientos en España. El año pasado mostró 'Aires del Toreo en la Feria del Toro de Lidia, del Arte y de la Cultura de Tequisquiapan 2024 en México. «El otro día un empresario el mundo del toreo me dijo que yo ya soy una artista que no puedo faltar en las ferias taurinas». La clave de su éxito radica en que hay muy pocos artistas que hagan lo que hace ella. «Mi satisfacción es que yo no ofendo a nadie, porque lo que saco es la belleza de la tauromaquia, con muchos elementos que constituyen arte, los vestidos de torear son arte, en su diseño, en su colorido y en todo, y de ahí saco yo mi inspiración». Cuenta Carmina Santos que a sus muestras va gente que es antitaurina. «En ocasiones me han dicho que no conocían esa parte de los toros, hay que conocer todo y luego decidir si se es taurino o no taurino».

Una década

Carmina Santos empezó a pintar abanicos hace aproximadamente diez años de una forma que califica como casual. «Vino una prima argentina a pasar unas vacaciones y quería llevarse abanicos, salimos a buscarlos, los que había no nos gustaron, pero encontré unos en casa sin decoración y a ella se le ocurrió que yo le pintara algo». Lo hizo, lo publicó en Facebook, gustó y la cosa empezó a crecer, contaba en una entrevista en este diario.

El paso a la decoración taurina lo hizo por la sugerencia de su hermana. «Yo no soy figurativa, así que no me veía pintando un torero. Empecé a darle vueltas y le pinté uno inspirado en u n traje, ahí empezó todo». Ya lleva centenares pintados, y presume de que no hay dos iguales . Adentrarse por ese terreno «ha sido una experiencia muy rica, porque el mundo del toro tiene mucha riqueza artística, yo tengo un campo inmenso».

La que fuera de 2010 a 2011 concejala de Cultura de Cáceres expuso en el 2021 su muestra de abanicos y acuarelas en la sala Antonio Bienvenida del coso madrileño. Un sueño para una amante de la tauromaquia, que mamó esa pasión de su padre y que la ha continuado de esta forma: a base de pinceles, color e inspiración.