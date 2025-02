El pianista que recorre 10.000 kilómetros junto a las grullas

Cristina Núñez Cáceres Martes, 19 de noviembre 2024 | Actualizado 20/11/2024 12:51h. Comenta Compartir

Lorenzo Nacaratto (Cayena, Guayana Francesa, 1989) no viaja ligero de equipaje, pero sí ha conseguido reunir en un solo 'pack' todo lo que necesita para ... poner en marcha su proyecto. Este particular músico es autosuficiente: tiene una furgoneta en donde guarda su piano vertical y todo el equipo técnico. El pasado 21 de septiembre salió del norte de Alemania para recorrer, en múltiples etapas, 10.000 kilómetros hasta Senegal, en una gira que califica de eco-responsable, ya que evita los viajes en avión y favorece las escalas cortas. No deja nunca de mirar el cielo, a las aves, y en particular a las grullas, cuyo vuelo migratorio las trae a la región.

Esta iniciativa, que cuenta con la ayuda del Instituto francés de Sevilla se llama 'Murmurations' y acaba de pasar por el Museo Vostell-Malpartida, en donde se han celebrado talleres-concierto para alumnos de Secundaria, charlas y un concierto-performance con motivo de la IV semana monumento natural Los Barruecos. El objetivo de este pianista, que reside en Toulouse, es reflexionar con la sociedad sobre «qué espacio tienen los músicos y los artistas y qué espacio tienen los seres vivos, los pájaros», explica. «Es una pregunta que me hago a mí mismo, porque sé que en Francia la situación de los músicos es un poco mejor que en otros lugares, pero en general no escuchamos mucho ni a los músicos ni a los pájaros, por eso yo los sigo con mi furgoneta». «Necesito quedarme al menos una semana en cada sitio, prefiero entender dónde estoy, qué gente hace ese paisaje» Este particular periplo arrancó al inicio del solsticio de otoño y concluirá el 21 de diciembre. «Es un viaje que he ido diseñando desde hace cuatro años, intentando llegar a sitios que me ayuden a organizar un concierto, escuelas para encontrarme con alumnos, ornitólogos para grabar cantos de pájaros...». Gracias a un atlas migratorio que descubrió en Internet pudo conocer la ruta de las grullas que empieza en el norte de Europa, explica, y termina en el sur de España o en el norte de África, en Marruecos. «Esta ruta me parecía posible con mis contactos, así que elegí las grullas porque traen una imagen de esperanza». Equilibrio Otro de los objetivos de Naccarato es viajar de forma equilibrada. Lo suyo no es llegar a los sitios, hacerse el selfie y continuar. «Prefiero entender dónde estoy, qué gente hace este paisaje y qué pájaros hacen este territorio, esto no lo puedes conseguir si el tiempo que te quedas en un concierto es un día, necesitas al menos una semana, que es lo que estoy haciendo aquí». Le apasiona dar a conocer el piano a los adolescentes. «Muchos chicos nunca habían visto un piano de verdad, les explico cómo funciona, y yo creo imágenes sonoras, mi música es muy accesible». La manera de financiar la gira es llevando a cabo actividades en cada parada. «Viajo solo, no necesito ayuda de ningún técnico, traigo mi piano con cuerdas y poleas, instalo el sonido, hago la mezcla, pongo la luz...es un espectáculo autónomo, busco crear una red entre sitios culturales y que todo sea económico», explica. Trata también de rescatar tecnología ya antigua. «Toco el piano y seis magnetófonos con casette que me ayudan a grabar 'loops', la banda magnética me gusta porque tienen imperfección como nuestros recuerdos». Todo esto le lleva directamente al universo Fluxus. «El Museo Vostell y Los Barruecos reúnen ambas cosas, la parte contemporánea, la tecnología, el lugar donde están las cigüeñas y el paisaje, que es una obra». Agradece al museo y al Ayuntamiento la ayuda brindada. El periplo de Lorenzo Nacaratto continúa a partir del jueves. Sevilla, Cádiz y Algeciras son las próximas estaciones. Después pasará a Tánger y Agadir para continuar hasta Senegal. Su ruta puede seguirse a través de su página web, en la que va dando detalles de sus paradas, de esa mezcla mágica de música y aves.

