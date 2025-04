El parque del Príncipe de Cáceres, cerrado a la espera de capturar a los jabalíes

Laura Alcázar Miércoles, 11 de mayo 2022, 11:48 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

Las puertas del parque del Príncipe de Cáceres continúan este miércoles con el candado echado a la espera de que sean capturados los ejemplares de jabalíes que fueron detectados en la mañana del martes en el interior del recinto por algunos de sus usuarios. Ante la presencia de los animales salvajes en estas instalaciones, el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha del «plan de choque» diseñado junto a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura y en el que participan la empresa Tragsatec y la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).

El servicio de control con arco de especies silvestres de Fedexcaza, integrado por arqueros formados y cualificados, inició este martes el control poblacional de los jabalíes urbanos localizados en el que es el parque más importante de la capital cacereña.

Según ha confirmado el delegado de caza con arco de la entidad, Ángel Barrón, ya se ha mantenido una primera toma de contacto con los animales en la que se ha explorado el recinto para coordinar el plan de actuación siguiendo las directrices de los técnicos y con los permisos pertinentes.

La captura de los animales mediante tiro con arco solo podrá realizarse si se dan una serie de condiciones claras que permitan al profesional lanzar la flecha con precisión para no dejarles malheridos, y en un horario nocturno para evitar riesgos personales.

«El animal tiene que estar en una posición correcta para que el arquero lance la flecha y le provoque la muerte lo más rápido posible, porque el tiro con arco no es como un rifle que puedes dispararle a 200 metros», ilustra Barrón. «Si no vemos la acción clara para abatir al animal, no lanzaremos la flecha», aclara.

Que no están criando

Por otra parte, no todos los jabalíes pueden ser abatidos, se extraerán sólo animales individuales y «que no tienen un compromiso de reproducción», es decir, que no están criando, como es el caso de ejemplares jóvenes, denominados primalones o bermejos.

Si no se pueden usar arqueros, Tragsatec utilizará otros métodos de captura, como la extracción de la piara con trampas. En el caso del Príncipe, el Ayuntamiento confirmó ayer que los animales avistados eran una hembra con sus rayones.

«La caza con arco en este caso es una herramienta al servicio del ciudadano, a coste cero, no un divertimento», subraya el delegado de Fedexcaza, que insiste en que se trata de acciones «puntuales y coordinadas» una vez que se detectan los animales.

En cuanto a los ejemplares abatidos, el servicio de Fedexcaza los retira para que la inspección veterinaria descarte enfermedades y garantice que la carne del animal es apta para el consumo humano. De no ser así, las piezas son decomisadas por empresas específicas encargadas de eliminarlas.