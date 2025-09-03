El parque acuático de Casar de Cáceres, sin avances desde diciembre del año pasado La alcaldesa sigue confiando en que el proyecto salga adelante, aunque admite que no ha vuelto a saber nada de los promotores

La alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, confía en que el proyecto del parque acuático que se pretende construir en la zona de 'El Higueral' siga adelante, pero ha reconocido que «desde el mes de diciembre» de 2024 no ha tenido noticias de los promotores de esta atracción que, en un principio, quería abrir sus puertas este año 2025 pero ni siquiera han empezado las obras.

«La última noticia que tenemos es de diciembre, que me puse en contacto con los promotores, me dijeron que estaban todavía arreglando burocracia y no tenemos más constancia», ha señalado Jordán, que ha aclarado que desde hace ya nueve meses no ha habido ninguna comunicación oficial de los promotores.

No obstante, Jordán alberga la «esperanza» de que salga adelante porque «es un proyecto que podría funcionar en Casar de Cáceres», ha incidido en declaraciones a Europa Press este martes.

Cabe recordar que el proyecto, que promueve la empresa Daimdon SL, se anunció con una inversión total de 50 millones y la creación de un centenar de puestos de trabajo. De momento, cuenta con una financiación de 9,5 millones de euros que ha obtenido de los Incentivos Económicos Regionales, y ha sido declarado Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia).

Este parque acuático, que se basa en el diseño del Land of Legends de Turquía, ha sufrido varios retrasos por cuestiones técnicas debido a permisos medioambientales por el consumo de agua diario que supone, así como el saneamiento y las infraestructuras de los accesos, además de por búsqueda de financiación.

Tiene previsto ocupar una superficie de casi cien mil metros cuadrados y permitirá recibir entre 4.000 y 6.000 usuarios al día, según las previsiones iniciales de los promotores.

La Junta de Extremadura solicitó un informe ambiental que recibió el visto bueno en 2024 pero el proyecto sigue a la espera para echar a andar por cuestiones técnicas y de licencias.

No habrá fuegos artificiales en las fiestas Casar de Cáceres afronta sus tradicionales Fiestas del Ramo, que se celebran del 4 al 9 de septiembre, y que este año prescindirán del chupinazo y de los fuegos artificiales «como medida de solidaridad y responsabilidad» ante el riesgo de incendios, uno de los cuales afectó al municipio a mediados de agosto arrasando unas 3.500 hectáreas. Precisamente, uno de los actos centrales de las fiestas patronales casareñas será el homenaje que se llevará a cabo el lunes 8 de septiembre, a partir de las 22,30 horas en la plaza de Sancho IV, a los efectivos que participaron en la extinción del citado incendio, que se prolongó del 15 al 17 de agosto.