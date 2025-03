Los padres se rebelan contra el cierre de la guardería del San Pedro de Alcántara de Cáceres

La guardería del Hospital San Pedro de Alcántara, el centro infantil Veo veo, tiene los días contados. Las familias de los niños inscritos recibían esta ... semana inesperadamente un mail del CSIF, el sindicato que la gestiona, comunicándoles su próximo cierre el 31 de julio, algo que no entraba en sus planes.

Por parte del sindicato la decisión está tomada y es firme, mientras el Servicio Extremeño de Salud (SES) de momento no aclara si licitará el servicio para que otra empresa lo explote, aunque todo indica que no tiene intención de hacerlo, al menos para el próximo curso, ya que ha ofrecido a los padres plazas disponibles en guarderías públicas de la ciudad.

Pero esta solución no convence a los afectados, entre los que se encuentran trabajadores del complejo hospitalario y profesionales de otros sectores. Tampoco el modo en que recibían la noticia, en vísperas de la apertura de inscripciones para el próximo curso. «Lo mínimo que deberían haber hecho es reunirnos y no enviarnos un correo», critica Carmen García, madre de una niña de ocho meses que desconocía que la guardería del hospital peligrara, un problema que la acecha desde hace años y que en 2019 acabó resolviéndose.

«La primera sensación fue de mucha indefensión», añade esta madre. «Y la segunda de pena, porque hay mucha carga emocional; las educadoras han formado parte de nuestra burbuja».

Los padres no quieren quedarse con los brazos cruzados ante el trastorno que les causa esta situación que les obligará a buscar un centro nuevo al que llevar a sus hijos el curso que viene. Por ello, han empezado a movilizarse y como primera acción han rubricado un escrito que remitirán tanto al CSIF como a los responsables del SES, exigiéndoles una explicación «para poder dimensionar el problema», según señalan, y buscar una solución que no pase por cambiar a sus hijos de centro infantil.

CSIF negocia con las cinco profesionales que trabajan en la guardería las condiciones de extinción de su relación laboral

Las madres con las que este diario ha hablado, además de alabar la profesionalidad del personal, destacan las facilidades recibidas en esta guardería ubicada en las propias instalaciones del San Pedro, en el acceso del antiguo Materno Infantil. «Aparte de que tengo el centro de trabajo aquí, vivo muy cerca y me viene perfectamente. Pero sobre todo me encantó el trato profesional, el nivel de aprendizaje y la posibilidad de continuar con la lactancia materna», subraya Cristina Abad, empleada en el hospital y con una niña de 16 meses.

Planificación

En el caso de Ana Eugenio, su hija de 6 meses se incorpora la próxima semana. Eligió este centro por referencias y tiene la matrícula desde septiembre. «Me ha sentado fatal, tenía toda la planificación hecha. El día antes avisé para entregar los papeles y al día siguiente me llaman para decirme que si prefería buscar otra opción, me devolvían el dinero», detalla esta maestra.

El bebé de Sheila Álvarez, sanitaria en el San Pedro, también lleva pocas semanas en Veo veo. Optaron por la guardería del trabajo de la madre para poder conciliar mejor. «No queremos una plaza en otra guardería. Si hubiéramos querido otra, la habríamos elegido. Tu eliges algo valorando el cuidado que realizan ahí, por cercanía laboral, del hogar, etc. Queremos que el niño termine donde ha empezado», incide.

En Veo Veo hay actualmente 19 niños y cinco profesionales trabajando, con las que el sindicato está negociando las condiciones de extinción de su relación laboral, según el vicepresidente autonómico de CSIF, Andrés Rayo, quién declaró el martes a este diario que llevaban tiempo trasladándole a Sanidad su decisión.

No es el único cierre de guardería hospitalaria en la región. En agosto pasado la empresa que dirigía la del Perpetuo Socorro en Badajoz rescindía el contrato porque no le resultaba rentable. En el caso de Cáceres, Rayo desliga el cierre de una posible falta de rentabilidad y esgrime que el nuevo comité ejecutivo considera que no deben prestar esta actividad.