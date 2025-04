Los padres de Imane viajan a España para recuperar a su nieto y repatriar el cuerpo de su hija

Los padres de Imane Saadaoui, la mujer de 30 años asesinada por su pareja en Valencia de Alcántara el pasado 1 de noviembre, viajaron ... este miércoles a Madrid desde Casablanca (Marruecos) y tienen previsto desplazarse el jueves a Extremadura para iniciar los trámites legales que les devuelvan a su nieto. Se trata del hijo de Imane y de su asesino confeso, Badr Saadaoui, un bebé de 15 meses cuya tutela pasó a la Junta de Extremadura después de los hechos. Badr Saadaoui permanece actualmente en prisión provisional en el centro penitenciario de Cáceres tras prestar declaración en los Juzgados de Valencia de Alcántara el día 3 de noviembre.

Los progenitores de la víctima, Mostafa Saadaoui y Malika El Wai, tratan también de repatriar el cuerpo de su hija, que permanece en territorio español. La jueza encargada de instruir el caso decretó que el cuerpo no salga del país hasta que no termine esta fase, por si se requiere hacer alguna prueba adicional. Los padres justifican la necesidad de dar sepultura a su hija por motivos religiosos.

Tal y como explica una familiar directa de los padres estos aún no tienen la autorización para llevar a cabo ninguno de los propósitos que han motivado su viaje a Extremadura. «Han decidido viajar a España para ver qué medidas se pueden tomar», señala. Desde Casablanca han pedido ayuda a diferentes instancias, como la embajada de Marruecos en España. También se han puesto en contacto con la Junta de Extremadura. Su idea es contratar los servicios de un abogado para lograr sus aspiraciones. Los padres de Imane, que tenía otra hija de ocho años que vive con estos abuelos, han podido ver a su nieto a través de una videollamada. Desde la Junta de Extremadura no se precisa cuál es la situación actual del niño al ser un menor. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se señala que no ha habido novedades procesales sobre este caso.

La joven, que murió acuchillada había denunciado y llegó a vivir durante varias semanas en la Casa de la Mujer de Cáceres, pero ya no tenía una orden de protección activa y vivía con su agresor.

La comunidad islámica de Extremadura llevó a cabo una colecta para poder sufragar los gastos que genera el traslado del cuerpo, una cantidad que asciende a unos 2.500 euros y en la que han participado musulmanes que residen en diferentes localidades extremeñas, como Almendralejo, Cáceres o Badajoz.